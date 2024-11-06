5 ноября в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. Дональд Трамп победил на них, набрав более 270 голосов выборщиков. Какие ожидания от нового старого президента у жителей Эстонии?
ОПРОС ⟩ «Есть опасения, связанные с его заявлениями»: жители Эстонии о победе Дональда Трампа
В США состоялись выборы 47-го президента страны. На пост главы государства претендовали экс-президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент США, кандидатка от Демократической партии Камала Харрис.
Нели, пенсионерка
Не могу сказать, что я особенно следила, но когда были дебаты, то заинтересовалась, но ни одного, ни второго не поддерживала. Как-то они агрессивно друг на друга указывали.
Ожидаю, что с Трампом в США будет порядок, чтобы люди нормально жили. Есть опасения, что между странами существует напряжение. Никто не хочет войны. Очень хотелось бы, чтобы война в Украине закончилась, но не верю, что это произойдет быстро. Трамп не сможет что-то сделать.
Думаю, что, в связи с избранием Трампа, у нас ухудшится экономика. Вырастет напряжение среди людей.
Вамбола, работает в IT-сфере
Я читал заголовки и статьи. Никого не поддерживал, потому что не могу участвовать в выборах. Наверное, все-таки больше Камалу Харрис.
Прежде всего, считаю, что Америке нужен новый президент, чтобы вывести экономику на достойный уровень, а внешняя политика должна быть дружественной по отношению к Европе.
Есть некоторые опасения, связанные с его заявлениями. Временами они были не слишком благоприятны для Европы в целом, но я надеюсь, что он по-прежнему будет проводить дружественную политику. У него есть президентские полномочия, много прав, но я надеюсь, что у него будут советники, и что все пройдет нормально.
Я не могу предвидеть, но думаю, что в какой-то степени избрание Трампа все-таки повлияет на войну в Украине.
Трамп пообещал вести переговоры со странами-членами ЕС более напрямую, чем с ЕС в целом. Посмотрим, как наше руководство будет ладить с американским. Возможно, сейчас это имеет большее значение.
Вильо, предприниматель
Я поддерживаю Трампа, потому что по крайней мере, в этой путанице есть некоторая ясность. Иногда Трамп переходит из крайности в крайность, но его интерес и цель - сделать Америку сильной и великой. Это отвечает всем нашим интересам.
От Трампа ожидаю смелость в принятии решений и многое другое. Вся эта путаница возникла из-за нерешительности. Страх - это когда исчезает способность мыслить. Бояться нечего. Мы просто должны принимать во внимание реальность и делать соответствующие шаги.
Пока что политика не оказывает особого влияния. Если бы было желание закончить войну в Украине, то ее бы закончили. Сейчас разговор ведется на языке оружия. Тут ничего не поделаешь. Одна сторона выбрала агрессию. За всем стоят большие интересы. Все зависит от того, какое решения будут приняты. Если президентом станет Трамп, то он и будет решать.
От Эстонии ничего не зависит. Мы должны просто пользоваться своей народной мудростью, а не регламентами ЕС. В этом наша самая большая трагедия, что мы разучились пользоваться нашей народной мудростью, и поэтому мы говорим на разных языках. Надо отталкиваться от реальности и от опыта истории, от того, какие уроки мы извлекли.
Кюллики, продавец
Больше поддерживаю Харрис. От нового президента жду скорее понимающее отношение к людям. Чтобы и американцы понимающе относились к другим людям.
Есть опасения, что Трамп может слишком остро реагировать при принятии решений. Победа Трампа не очень хороша для Украины. Он уже выразил мнение, что это не их дело. Хотя, по моему мнению, эта война затрагивает весь мир.
Владимир, пенсионер
Следил за выборами через телевизор и ноутбук. Никого особо не поддерживаю, но хотелось бы, чтобы демократы выиграли. Трамп похож на того, кто развалил Советский Союз: дергается так же.
От Трампа ничего нельзя ожидать. Никто в мире не знает, что ему взбредет на ум. Он мастер на неожиданности. Может быть, что-то хорошее придумает. Трамп хочет быть большим человеком в глазах мира. В общем, ничего хорошего от него не ожидаю.
Хотелось бы, чтобы в Эстонии было мирно, чтобы сюда ничего не прилетало, как в Украине. Если Трамп перестанет поставлять оружие, то Украина падет, и все это перекинется на Эстонию.
Гульнара, фотограф
Я рада, что выиграл Трамп. Я его поддерживала. Хотела бы, чтобы эти выборы помогли найти договориться с Россией, чтобы прекратилась война.
Страхов с избранием Трампа нет, потому что это как будто все далеко - одновременно волнует и не волнует. Если бы это было бы ближе, касалось нашей страны, было бы больше эмоций.
Я думаю, что с прибытием Трампа, война подойдет к концу. Очень надеюсь, что в следующем году все это закончится.