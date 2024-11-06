ОПРОС «Есть опасения, связанные с его заявлениями»: жители Эстонии о победе Дональда Трампа

Я не могу предвидеть, но думаю, что в какой-то степени избрание Трампа все-таки повлияет на войну в Украине.

Трамп пообещал вести переговоры со странами-членами ЕС более напрямую, чем с ЕС в целом. Посмотрим, как наше руководство будет ладить с американским. Возможно, сейчас это имеет большее значение.

Вильо, предприниматель

Вильо. Фото: Константин Седнев

Я поддерживаю Трампа, потому что по крайней мере, в этой путанице есть некоторая ясность. Иногда Трамп переходит из крайности в крайность, но его интерес и цель - сделать Америку сильной и великой. Это отвечает всем нашим интересам.

От Трампа ожидаю смелость в принятии решений и многое другое. Вся эта путаница возникла из-за нерешительности. Страх - это когда исчезает способность мыслить. Бояться нечего. Мы просто должны принимать во внимание реальность и делать соответствующие шаги.

Пока что политика не оказывает особого влияния. Если бы было желание закончить войну в Украине, то ее бы закончили. Сейчас разговор ведется на языке оружия. Тут ничего не поделаешь. Одна сторона выбрала агрессию. За всем стоят большие интересы. Все зависит от того, какое решения будут приняты. Если президентом станет Трамп, то он и будет решать.