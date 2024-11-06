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Германия хочет усилить защиту критически важной инфраструктуры

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Фото: IMAGO

Новый законопроект, принятый правительством ФРГ, призван защитить критически важную инфраструктуру страны от диверсий, террористических атак и стихийных бедствий.

Правительство Германии намерено лучше подготовить страну к диверсиям, терактам и стихийным бедствиям.

Законопроект, направленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры, был принят кабинетом министров в среду, 6 ноября.

«Мы делаем Германию более устойчивой и защищенной от кризисов. Потому что мы должны быть гораздо лучше подготовлены к кризисам и катастрофам, чем в прошлом», - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser), комментируя законопроект своего ведомства.

Законопроект определяет, какие инфраструктурные объекты необходимы для снабжения населения и поддержания экономики.

Он затрагивает одиннадцать секторов, такие как энергетика, транспорт, финансы и здравоохранение.

Для операторов этих объектов устанавливается, какие минимальные меры безопасности должны быть приняты.

За нарушение грозит штраф до 500 тысяч евро

При этом применяется подход, требующий учета всех возможных рисков - от стихийных бедствий до диверсий, террористических атак и человеческих ошибок.

В случае невыполнения этого требования или несоблюдения государственных норм могут быть наложены штрафы в размере от 50 тысяч до 500 тысяч евро.

«Российская агрессия в Европе, диверсии и террористические атаки угрожают нашей безопасности. Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся со стихийными бедствиями, такими как проливные дожди и наводнения. Поэтому защита критически важной инфраструктуры - от больниц до систем питания, электроснабжения и водоснабжения - имеет первостепенное значение», - отметила Фезер.

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