Победа Трампа усилила нервозность на европейских фондовых рынках

Больше всего пострадала автомобильная промышленность: акции европейских автопроизводителей упали в среднем почти на 3 процента, вырос только финансовый сектор.

Европейские фондовые рынки начали день с повышения, но позже ушли в минус: индекс Stoxx 600 завершил день снижением на 0,54 процента.