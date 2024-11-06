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Победа Трампа усилила нервозность на европейских фондовых рынках

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Биржа во Франкфурте (иллюстративное фото).
Биржа во Франкфурте (иллюстративное фото). Фото: Reuters/ScanPix

Европейские фондовые рынки в среду перешли в «красную зону» - так инвесторы отреагировали на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.

Больше всего пострадала автомобильная промышленность: акции европейских автопроизводителей упали в среднем почти на 3 процента, вырос только финансовый сектор.

Европейские фондовые рынки начали день с повышения, но позже ушли в минус: индекс Stoxx 600 завершил день снижением на 0,54 процента.

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