Европейские фондовые рынки в среду перешли в «красную зону» - так инвесторы отреагировали на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.
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Победа Трампа усилила нервозность на европейских фондовых рынках
Больше всего пострадала автомобильная промышленность: акции европейских автопроизводителей упали в среднем почти на 3 процента, вырос только финансовый сектор.
Европейские фондовые рынки начали день с повышения, но позже ушли в минус: индекс Stoxx 600 завершил день снижением на 0,54 процента.