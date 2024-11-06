Победа Трампа: чем именно он сумел убедить американцев

Намного более важным для них стал вопрос, который Трамп задавал на всех своих митингах: «Вам сейчас лучше живется по сравнению с тем, как было два года назад?»

Надпись на футболке "Разыскивется на должность президента" и портрет Трампа Фото: AFP

Очень многие из тех, кто проголосовал за Дональда Трампа, снова и снова говорили мне, что, по их мнению, экономика была в лучшем состоянии во время его президентского срока и что сейчас они сводят концы с концами. Хотя причины повышения инфляции в основном связаны с внешними факторами, такими как, например, пандемия ковида, избиратели обвиняли в этом нынешнюю администрацию.

Американцев также очень заботит проблема нелегальной миграции, достигшей во время президентства Байдена рекордных масштабов. Впрочем, избиратели не выражали расистских взглядов и не считали, что мигранты едят домашних животных — как однажды утверждал Трамп и его сторонники. Люди попросту просили о намного более эффективной охране границы.

«Америка прежде всего»

Многим избирателям, вероятно, также очень нравился еще один лозунг кампании Трампа: «Америка прежде всего». По всей стране я слышала от самых разных людей — как левых, так и правых взглядов — многочисленные жалобы на то, что миллиарды долларов тратятся на помощь Украине — в то время, как их намного лучше было бы потратить на нужды США.