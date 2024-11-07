Драка в нарвском ночном клубе с печальным исходом: тело мертвого мужчины пролежало на полу до утра

В ночь с субботы на воскресенье в нарвском ночном клубе Geneva между двумя посетителями завязался конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ударил 23-летнего. Тот в свою очередь ударил 40-летнего, который в результате удара упал на пол и уже никогда не поднялся. Как стало известно чуть позднее, тело мужчины пролежало в клубе до утра.