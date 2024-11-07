В ночь с субботы на воскресенье в нарвском ночном клубе Geneva между двумя посетителями завязался конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ударил 23-летнего. Тот в свою очередь ударил 40-летнего, который в результате удара упал на пол и уже никогда не поднялся. Как стало известно чуть позднее, тело мужчины пролежало в клубе до утра.
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Драка в нарвском ночном клубе с печальным исходом: тело мертвого мужчины пролежало на полу до утра
В ночь на 2 ноября, около часу ночи в Центр тревоги поступил звонок. В нарвском ночном клубе Geneva мужчина потерял сознание в ходе драки. На место происшествия прибыла скорая помощь, но реанимировать мужчину не удалось. Чтобы установить обстоятельства смерти, Идаская префектура возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности другому человеку.
Погибшим оказался сорокалетний нарвитянин Александр Добролюбов, строительный инженер. Имя подозреваемого пока остается в секрете. Известно только, что Идаская префектура выдвинула подозрение против 23-летнего мужчины. Прокуратура не посчитала обоснованным ходатайство об его аресте.