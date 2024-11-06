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РАЙВО ВАРЕ «Мы должны адаптироваться и действовать мудро»: что означает победа Трампа для Эстонии?

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Райво Варе.
Райво Варе. Фото: Tairo Lutter

По итогам президентских выборов в США Дональд Трамп вновь станет президентом Соединённых Штатов. Можно только догадываться, как скоро позвонит новоиспеченному президенту его старый «друг» Владимир, и о чем именно они договорятся, заявил в интервью Postimees обозреватель Райво Варе.

Результаты президентских выборов в США известны. Дональд Трамп станет президентом США. Могут ли Соединенные Штаты с победой Трампа еще больше увязнуть в своих внутренних проблемах?

«Определенно. Но на самом деле это результат более масштабного процесса», - указывает Райво Варе.

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