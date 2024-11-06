РАЙВО ВАРЕ «Мы должны адаптироваться и действовать мудро»: что означает победа Трампа для Эстонии?

По итогам президентских выборов в США Дональд Трамп вновь станет президентом Соединённых Штатов. Можно только догадываться, как скоро позвонит новоиспеченному президенту его старый «друг» Владимир, и о чем именно они договорятся, заявил в интервью Postimees обозреватель Райво Варе.