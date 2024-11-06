«Крайняя необходимость» субсидировать морские ветропарки основана на взятых из воздуха данных

Правительство хочет удвоить потребление электроэнергии в Эстонии к 2035 году, до 15,4 тераватт-часов в год (ТВтч/год), для покрытия которого предположительно потребуется 4 ТВтч/год энергии, получаемой из морского ветра. На половину этой суммы правительство хотело бы предоставить ценовую гарантию, то есть оплатить производство электроэнергии за двадцать лет, если цена на электроэнергию будет ниже определенного минимального предела. По словам министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), речь идет о 2,6–5,2 миллиарда евро («Соцдемы и «Ээсти 200» не понимают план министра климата по субсидированию ветроэнергетики», ERR 3.10).