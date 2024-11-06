План правительства потратить миллиарды евро налогоплательщиков на строительство морских ветряных парков основан на невероятных и дублированных данных, а морские ветряные парки, вероятно, вообще не нужны для покрытия реальных энергетических потребностей Эстонии.
«Крайняя необходимость» субсидировать морские ветропарки основана на взятых из воздуха данных
Правительство хочет удвоить потребление электроэнергии в Эстонии к 2035 году, до 15,4 тераватт-часов в год (ТВтч/год), для покрытия которого предположительно потребуется 4 ТВтч/год энергии, получаемой из морского ветра. На половину этой суммы правительство хотело бы предоставить ценовую гарантию, то есть оплатить производство электроэнергии за двадцать лет, если цена на электроэнергию будет ниже определенного минимального предела. По словам министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), речь идет о 2,6–5,2 миллиарда евро («Соцдемы и «Ээсти 200» не понимают план министра климата по субсидированию ветроэнергетики», ERR 3.10).
В настоящее время годовое потребление электроэнергии в Эстонии составляет 8,2 ТВтч, из которых промышленное потребление составляет около 2 ТВтч.