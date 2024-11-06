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«Крайняя необходимость» субсидировать морские ветропарки основана на взятых из воздуха данных

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По расчетам фонда Rohetiiger, уже существующих и планируемых наземных ветряных парков достаточно для покрытия реальных потребностей Эстонии в энергии, морские ветряные электростанции были бы уже лишними. На снимке ветряной парк Сопи-Тоотси.
По расчетам фонда Rohetiiger, уже существующих и планируемых наземных ветряных парков достаточно для покрытия реальных потребностей Эстонии в энергии, морские ветряные электростанции были бы уже лишними. На снимке ветряной парк Сопи-Тоотси. Фото: Mailiis Ollino

План правительства потратить миллиарды евро налогоплательщиков на строительство морских ветряных парков основан на невероятных и дублированных данных, а морские ветряные парки, вероятно, вообще не нужны для покрытия реальных энергетических потребностей Эстонии.

Правительство хочет удвоить потребление электроэнергии в Эстонии к 2035 году, до 15,4 тераватт-часов в год (ТВтч/год), для покрытия которого предположительно потребуется 4 ТВтч/год энергии, получаемой из морского ветра. На половину этой суммы правительство хотело бы предоставить ценовую гарантию, то есть оплатить производство электроэнергии за двадцать лет, если цена на электроэнергию будет ниже определенного минимального предела. По словам министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), речь идет о 2,6–5,2 миллиарда евро («Соцдемы и «Ээсти 200» не понимают план министра климата по субсидированию ветроэнергетики», ERR 3.10).

В настоящее время годовое потребление электроэнергии в Эстонии составляет 8,2 ТВтч, из которых промышленное потребление составляет около 2 ТВтч.

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