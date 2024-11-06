«Это эпоха Трампа»: что пишут западные СМИ о результате президентских выборов в США

На прошедших в США президентских выборах Дональд Трамп победил увереннее, чем в 2016-м году, и собрал не только нужные для победы голоса выборщиков, но и впервые получил большинство голосов избирателей.

В 2016 году либеральные и консервативные критики были склонны рассматривать его победу как случайность или сбой в системе, связанные с российскими хакерами, фейковыми новостями или дезинформацией.

Однако к 2024 году стало понятно, что десятки миллионов американцев делают сознательный и информированный выбор в пользу Трампа, несмотря на его судимость, два импичмента и шлейф из скандалов. Этой ночью политологи и колумнисты разбирались, что это говорит об американской политике и состоянии страны.

Джей Ди Вэнс, новоизбранный вице-президент США, назвал победу своего старшего напарника «величайшим политическим возвращением в истории». Это заявление не слишком далеко от реальности: еще четыре года назад Трамп отказался признать поражение на выборах, тем самым спровоцировав своих сторонников на штурм Капитолия.

После этого его страницы в соцсетях были заблокированы, ему был во второй раз объявлен импичмент, от него отвернулась Республиканская партия и дистанцировалась даже родная дочь Иванка. В последующие годы экс-президент стал фигурантом нескольких уголовных дел, по одному из которых — о секретной выплате порнозвезде Сторми Дэниелс — судья признал его виновным в уголовном преступлении.