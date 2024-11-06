Политологи и колумнисты пытаются предсказать следующие шаги Дональда Трампа и разобраться в причинах поражения Камалы Харрис.
«Это эпоха Трампа»: что пишут западные СМИ о результате президентских выборов в США
На прошедших в США президентских выборах Дональд Трамп победил увереннее, чем в 2016-м году, и собрал не только нужные для победы голоса выборщиков, но и впервые получил большинство голосов избирателей.
В 2016 году либеральные и консервативные критики были склонны рассматривать его победу как случайность или сбой в системе, связанные с российскими хакерами, фейковыми новостями или дезинформацией.
Однако к 2024 году стало понятно, что десятки миллионов американцев делают сознательный и информированный выбор в пользу Трампа, несмотря на его судимость, два импичмента и шлейф из скандалов. Этой ночью политологи и колумнисты разбирались, что это говорит об американской политике и состоянии страны.
Джей Ди Вэнс, новоизбранный вице-президент США, назвал победу своего старшего напарника «величайшим политическим возвращением в истории». Это заявление не слишком далеко от реальности: еще четыре года назад Трамп отказался признать поражение на выборах, тем самым спровоцировав своих сторонников на штурм Капитолия.
После этого его страницы в соцсетях были заблокированы, ему был во второй раз объявлен импичмент, от него отвернулась Республиканская партия и дистанцировалась даже родная дочь Иванка. В последующие годы экс-президент стал фигурантом нескольких уголовных дел, по одному из которых — о секретной выплате порнозвезде Сторми Дэниелс — судья признал его виновным в уголовном преступлении.
Возвращение в Белый дом после этого всего означает, что центр притяжения американской политики сместился вправо, пишет в журнале New Statesman консервативный автор Зохраб Ахмари.
«Можно смело называть трампизм эпохой в американской политике, в духе того, как мы рассуждаем об эпохе Рейгана. Иными словами, правый популизм является долгосрочной тенденцией в политике США; правление Джо Байдена было лишь антрактом», — считает Ахмари.
Но автор тут же отмечает, что несмотря на негативные рейтинги, в наследии Байдена есть и популярные меры, которые кандидат от демократов Камала Харрис могла бы использовать в своей кампании. Это и инвестиции в поддержку промышленности и развитие сельских районов, и введение пошлин на дешевые китайские товары, чтобы защитить американских рабочих, и крестовый поход против монополий, который ведет назначенная Байденом в 2021 году глава Федеральной торговой комиссии Лина Хан.
Вместо этого, пишет консервативный автор, Харрис сосредоточилась на предупреждениях об угрозе демократии, которую якобы представляет Трамп — по мнению публициста, этот аргумент может тронуть разве что отделы мнений газеты New York Times и журнала Atlantic.
Отдел мнений главной нью-йоркской газеты действительно в своей статье предупреждает об угрозе для американской республики, которую представляет Трамп. В ней новоизбранный президент обвиняется в создании культа личности и неуважении к верховенству закона и ценностям, нормам и традициям демократии. Авторы призывают будущих сотрудников его администрации, членов Конгресса, сторонников и противников президента следить за тем, чтобы 47-й президент США не стал авторитарным правителем.
«Избрание господина Трампа представляет серьезную угрозу республике, но не он определит судьбу американской демократии на годы вперед. Это решение остается в руках американского народа. И над ним предстоит работать в следующие четыре года», — пишут колумнисты New York Times.
В аналитической заметке Washington Post вновь избранный экс-президент обвиняется в распространении ксенофобии, женоненавистничества, расизма, жестокости, тьмы и ненависти — и его победа объясняется тем, что достаточное количество американцев поддерживает эту платформу.
Однако колумнист той же газеты Джордж Ф. Уилл считает, что ответы нужно искать не в деградации республиканцев, а в действиях Демократической партии, которая стреляет себе в ноги. Он напоминает, что Харрис стала кандидатом в президенты безо всякого внутренного соревнования, и считает, что даже ее короткая предвыборная кампания оказалась слишком длинной для ее талантов.
«Любой кандидат от демократов, умеющий минимально ясно выражать свои мысли, выглядел бы выигрышно на фоне риторики Трампа, в которой одно отступление от темы следует за другим. Вместо этого, Харрис потерялась в собственных синтаксических лабиринтах», — саркастически отмечает Уилл.
В статье, опубликованной в британском журнале Spectator, политолог Дэниэл Маккарти предполагает, что одной из главных ошибок демократов было рассчитывать на голоса избирателей латиноамериканского происхождения. Эта демографическая группа, объединяющая выходцев из Центральной и Южной Америки, составляет около 18% населения США, и к ней себя причисляют десятки миллионов избирателей.
Когда-то демократы воспринимали их голоса как должное — считалось, что по мере того, как страна становится более разнообразной в расовом и этническом смысле, избирательная база Демпартии будет только расти.
Но перед прошедшими выборами соцопросы показывали, что значительная часть латиноамериканцев предпочитает Трампа, и их не пугает его жесткая риторика в адрес нелегальных мигрантов. Маккарти пишет, что республиканцы и прежде пытались привлечь голоса латиноамериканских избирателей, но делали это самым покровительственным и неискренним образом. Обещания Трампа остановить массовую миграцию и жестко пресекать преступность, наоборот, нашли у них поддержку, пишет политолог.
Отдел мнений Wall Street Journal, традиционно поддерживающий республиканцев, в своей заметке советует Трампу не сводить счеты с оппонентами и не обращать внимания на заявления критиков — ведь это путь к тому, чтобы быстро растерять вновь приобретенный политический капитал. Вместо этого авторы предлагают ему задать правильный тон, пообещав не инициировать уголовных дел против Джо Байдена и помиловать его сына Хантера Байдена, который недавно признал себя виновным в уходе от налогов. А во внутренней политике они предлагают ему сосредоточиться на создании условий для экономического роста, отменив введенные Байденом экологические нормы и регуляции и продлив действие налогового законодательства, принятого Конгрессом в его первый год у власти.
Однако колумнист Financial Times Эдвард Льюс считает подобные призывы наивными: «Предполагать, что Трамп не имел в виду, что он говорил, когда обещал отомстить своим врагам, было бы безрассудно».
«Трамп получил мандат на то, чтобы перестроить Америку самым немыслимым и подрывным способом. После сейсмического потрясения выборов в Америке 2024 года, пути назад нет», — пишет Льюс.
Наконец, британский журналист Том Мактэйг пишет в издании UnHerd о том, как победа Трампа может сказаться на европейской политике. Он отмечает, что в прежние десятилетия левые и леволиберальные политики в Европе вдохновлялись своими американскими единомышленниками. Сейчас, однако, партии в Британии и Евросоюзе начинают заимствовать идеи у американских правых популистов во главе с Трампом — например, ЕС последовательно ужесточает миграционный режим и вводит пошлины для защиты европейских производителей.
Но несмотря на масштабные сдвиги в европейской политике, победа Трампа означает, что на следующие четыре года США останутся центром внимания.
«Мы вернулись в мир Трампа, и пока не известно, что он будет с ним делать», — пишет Мактэйг.