Совершенно особенный рейс состоялся в Соединенных Штатах Америки. А именно: на борту пассажирского самолета находились в основном собаки и кошки. Один из четвероногих пассажиров даже сумел залезть на руки пилоту и полностью его очаровал.
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Спецрейс ⟩ Салон самолета заполонили собаки и кошки
В октябре сильный ураган «Милтон» обрушился на штат Флорида в США. В связи с этим сотрудники местного приюта приняли меры предосторожности и совместно с авиакомпанией перевезли 145 брошенных и бездомных собак и кошек подальше от урагана, в город Милуоки.
«Это был поистине удивительный опыт», - рассказала порталу The Dodo руководитель приюта Lucky Dog Animal Rescue Мира Горовиц.