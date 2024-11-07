Кулламяэ и «Бильбао» буквально разнесли соперников в матче Еврокубка

Домашняя игра против грузинского «Кутаиси» началась с небольшого стресса, гости выиграли первую четверть со счетом 18:16. После этого игра медленно, но верно перешла под контроль хозяев.

При ничейном счете 28:28 «Бильбао» за последние три с половиной минуты второй четверти сделал рывок 10:0.

В решающую четверть хозяева поля вышли со счетом 63:42. И под конец уверенно победили со счетом 91:63.

За «Бильбао» десять баскетболистов отыграли не менее 18 минут. Кулламяэ, сыгравший чуть более 21 минуты, набрал 11 очков (5/1 при двойках, 6/3 при тройках), сделал 6 подборов и сделал две результативные передачи. Лучшим бомбардиром стал 21-летний испанец Рубен Домингес, исполняющий роль статиста в домашней лиге, с 15 очками.