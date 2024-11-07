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Кулламяэ и «Бильбао» буквально разнесли соперников в матче Еврокубка

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Кристьян Кулламяэ (слева) борется с одним из опаснейших игроков грузинской команды Элией Джойнером.
Кристьян Кулламяэ (слева) борется с одним из опаснейших игроков грузинской команды Элией Джойнером. Фото: fiba

Как и «Калев/Крамо», родной клуб Кристиана Кулламяэ «Бильбао» также стартовал в подгруппе Еврокубка ФИБА с пятью победами. Но их преимущество казалось даже несколько невероятным по мощи.

Домашняя игра против грузинского «Кутаиси» началась с небольшого стресса, гости выиграли первую четверть со счетом 18:16. После этого игра медленно, но верно перешла под контроль хозяев.

При ничейном счете 28:28 «Бильбао» за последние три с половиной минуты второй четверти сделал рывок 10:0.

В решающую четверть хозяева поля вышли со счетом 63:42. И под конец уверенно победили со счетом 91:63.

За «Бильбао» десять баскетболистов отыграли не менее 18 минут. Кулламяэ, сыгравший чуть более 21 минуты, набрал 11 очков (5/1 при двойках, 6/3 при тройках), сделал 6 подборов и сделал две результативные передачи. Лучшим бомбардиром стал 21-летний испанец Рубен Домингес, исполняющий роль статиста в домашней лиге, с 15 очками.

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