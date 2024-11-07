Полиция просит помощи в поиске пропавшего в деревне Пуйга в волости Вырумаа 68-летнего Мартина Давида.
Как сквозь землю провалился: полиция ищет 68-летнего мужчину
Полиция получила сообщение об исчезновении Мартина Давида 6 ноября вечером. Последний раз его видели утром того же дня, но к настоящему моменту связаться с ним невозможно. Полиция проверила различные адреса, расположенные поблизости учреждения размещения, а также больницы, но Мартина Давида там нет.
Рост пропавшего 180-185 см, плотное телосложение. Он может носить одежду темного цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Мартина Давида, просят звонить по телефону 112.