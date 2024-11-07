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Полиция нашла пропавшего 68-летнего Мартина Давида

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Полиция.
Полиция. Фото: Elmo Riig

Полиция просила помощи в поиске пропавшего в деревне Пуйга волости Вырумаа 68-летнего Мартина Давида.

Полиция получила сообщение об исчезновении Мартина Давида 6 ноября вечером. Последний раз его видели утром того же дня, но к настоящему моменту связаться с ним невозможно. Полиция проверила различные адреса, расположенные поблизости учреждения размещения, а также больницы, но Мартина Давида там не было.

8 ноября полиция сообщила, что Мартин Давид был найден. Он вернулся домой и с ним все в порядке.

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