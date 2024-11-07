Полиция нашла пропавшего 68-летнего Мартина Давида

Полиция получила сообщение об исчезновении Мартина Давида 6 ноября вечером. Последний раз его видели утром того же дня, но к настоящему моменту связаться с ним невозможно. Полиция проверила различные адреса, расположенные поблизости учреждения размещения, а также больницы, но Мартина Давида там не было.