Полиция просила помощи в поиске пропавшего в деревне Пуйга волости Вырумаа 68-летнего Мартина Давида.
Полиция нашла пропавшего 68-летнего Мартина Давида
Полиция получила сообщение об исчезновении Мартина Давида 6 ноября вечером. Последний раз его видели утром того же дня, но к настоящему моменту связаться с ним невозможно. Полиция проверила различные адреса, расположенные поблизости учреждения размещения, а также больницы, но Мартина Давида там не было.
8 ноября полиция сообщила, что Мартин Давид был найден. Он вернулся домой и с ним все в порядке.