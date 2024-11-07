Нотариальные сборы резко вырастут

«В малых регионах доходы нотариусов в последние годы снизились, что ставит под угрозу доступность нотариальных услуг в будущем. Наша цель - сохранить качественную услугу доступной во всех уездах Эстонии, и для этого необходимо обновить тарифы», - пояснила министр Пакоста.

Большая часть нотариальных сборов повысится, но самое важное для людей, например, наследование и нотариальное заверение, по-прежнему останутся доступными. «Например, плата нотариусу за удостоверение завещания сейчас составляет 32,55 евро, а согласно законопроекту она увеличится до 55 евро. Если сейчас за передачу имущества стоимостью 9000 евро придется заплатить 50 евро 90 центов, то в будущем плата нотариусу за удостоверение такой сделки составит 120 евро. Продолжает действовать принцип, согласно которому затраты на более мелкие операции покрываются за счет более дорогостоящих операций», - добавила министр.