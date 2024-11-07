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Российские «иноагенты» лишатся выплат в стране

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Главный среди российских законотворцев, Вячеслав Володин, считает, что так называемым иноагентам получать деньги за свою работу не надо.
Главный среди российских законотворцев, Вячеслав Володин, считает, что так называемым иноагентам получать деньги за свою работу не надо. Фото: Valery Sharifulin/TASS

Российская Госдума готовит законопроект о запрете выплат по авторским и смежным правам гражданам, получившим статус «иностранного агента». Об этом сообщает радио «Свобода».

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. Закон предполагает особый порядок выплат за использование интеллектуальной собственности - произведений искусства, литературы, исполнения и фонограмм, научных работ, изобретений и товарных знаков. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», - в частности, сообщил Володин.

По замыслу депутатов, все выплаты от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов будут перечисляться на специальные рублевые счета, открытие которых станет обязательным для «иноагентов». Иные способы выплаты денежных средств будут запрещены.

Кроме того, Володин пообещал принять меры в отношении «тех, кто не объявлен "иноагентом", но, уехав, высказывается негативно по отношению к России». Им ограничат возможность получать доходы от сдачи в аренду или продажи недвижимости на территории России, но как именно - пока не сообщается.

В начале года в России был принят закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах так называемых иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы.

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