Российские «иноагенты» лишатся выплат в стране

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. Закон предполагает особый порядок выплат за использование интеллектуальной собственности - произведений искусства, литературы, исполнения и фонограмм, научных работ, изобретений и товарных знаков. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», - в частности, сообщил Володин.

По замыслу депутатов, все выплаты от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов будут перечисляться на специальные рублевые счета, открытие которых станет обязательным для «иноагентов». Иные способы выплаты денежных средств будут запрещены.

Кроме того, Володин пообещал принять меры в отношении «тех, кто не объявлен "иноагентом", но, уехав, высказывается негативно по отношению к России». Им ограничат возможность получать доходы от сдачи в аренду или продажи недвижимости на территории России, но как именно - пока не сообщается.

В начале года в России был принят закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах так называемых иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы.