Продажи автомобилей в Эстонии резко выросли в октябре

«Такой рост активности покупателей не случаен: в ожидании автомобильного налога потребители принимают более быстрые решения о покупке, чтобы избежать новых налоговых нагрузок, которые вступят в силу в 2025 году», - объясняет Райдо Розенфельд, исполнительный директор официального дилера Toyota в Эстонии, компании Elke Tallinn.

В условиях возросшего спроса ключевым вопросом для автодилеров на эстонском рынке стали запасы на складах и быстрая доставка автомобилей. «Потребители ищут более доступные и готовые к быстрой поставке автомобили. Влияние автомобильного налога заметно: покупатели уделяют этому вопросу больше внимания и стремятся получить купленное авто еще в 2024 году. Поэтому скорость поставки и наличие автомобилей на складах стали крайне важными», - подчеркнул Розенфельд.

Розенфельд отметил, что компании, имеющие на складах автомобили с быстрой готовностью к продаже, могут успешно воспользоваться текущим трендом на рынке. «Те продавцы, у которых уже есть самые востребованные модели, способны удовлетворить возросший спрос и избежать длительного ожидания», - добавил Розенфельд.

В сравнении видов топлива у легковых автомобилей в октябре самыми популярными были гибридные автомобили, что свидетельствует о предпочтении потребителями более экологичных и экономичных альтернатив. В сегментах коммерческих автомобилей самым востребованным видом топлива остается дизель, что говорит о том, что автопарки компаний и сфера грузоперевозок все еще в значительной степени зависят от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Эксперты считают, что оживление рынка, начавшееся уже в сентябре, и резкий рост в октябре ясно показывают, что потребители продолжают активно принимать решения о покупке, и что спрос на рынке вырос до высокого уровня. Розенфельд прогнозирует активный сезон покупок в ближайшие месяцы.

«Конечно, возможны дальнейшие изменения, но текущие тенденции указывают на то, что активность продаж автомобилей останется высокой по крайней мере до начала следующего года. Потребители хорошо осведомлены о возможностях на рынке. Они хотят быть уверены, что получат автомобиль до вступления в силу автомобильного налога».