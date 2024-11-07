СМИ: Байден намерен отправить Украине вооружение на миллиарды долларов до вступления Трампа в должность

«Администрация планирует двигаться вперед..., чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию», - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена в интервью Reuters.

По данным Politico, у правительства остается 4,3 миллиарда долларов для отправки Украине американских военных запасов с последующим их пополнением, а также дополнительные 2,1 миллиарда долларов для заключения контрактов с американскими оборонными компаниями на закупку оружия для Украины.

Проблема заключается в том, что при обычных условиях на доставку боеприпасов и оборудования в Украину после объявления пакета помощи требуется несколько месяцев, из-за чего объявленная в ближайшие недели помощь не успеет прибыть до начала срока Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну за 24 часа и выведет США из участия в украинском конфликте. В июне два высокопоставленных советника Трампа предложили план, согласно которому военная помощь Украине будет прекращена, если Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, сообщил Reuters.

По словам аналитиков, не факт, что США будут поддерживать дальнейшие пакеты помощи для Украины, если Республиканская партия будет контролировать Белый дом и как минимум половину Конгресса. Это особенно вероятно в случае, если Украина столкнется с неудачами на поле боя.

«Это станет проблемой, если продолжение финансирования Украины окажется необходимым», - сказал в интервью Reuters исследователь управления из Института Брукингса Скотт Андерсон.

«Первое, что он сделает, - это сократит помощь Украине, - заявил Politico бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам НАТО и Европы времен администрации Обамы Джим Таунсенд. - Я предполагаю, что он устроит из этого большое шоу. Он скажет: “Обещание выполнено”, но я уверен, что он прекратит поддержку раньше».