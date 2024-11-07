В роли президента Трамп в прошлом совершал неожиданные военные нападения, такие как ракетный удар в 2017 году по союзнику России - Сирии, хотя в прошлом он изъявлял желание выйти из конфликтов на Ближнем Востоке и стать посредником в установлении мира.

Факт в том, что в первый срок Трампа Россия не начала ни одной новой войны. В качестве сдерживающей меры Трамп возобновил военную помощь Украине, которую приостановил его предшественник Барак Обама. Трамп заставил европейские страны больше инвестировать в оборону и активно критиковал Германию за ее зависимость от российского газа.

Россияне уважают силу. В распоряжении Трампа был бы самый мощный военный комплекс в мире, и это вызывает беспокойство у Кремля.

Много говорят о мирном плане Трампа, точное содержание которого никому не известно. Возможно, Трамп устроит американское шоу, как это было в 2016 году, когда после вступления в должность он пообещал сразу уничтожить Исламское государство (ИГИЛ). На практике реализация крупных планов требует времени. Маловероятно, что Трамп выберет идти по пути позорного мира. Скорее, Путину придется пойти на уступки, чтобы Трамп мог объявить себя победителем. Трамп не может позволить себе выглядеть слабым или склониться перед Путиным.

Соперница Камала Харрис в лучшем случае продолжила бы статус-кво, при котором Украина получает помощь лишь понемногу, и не было бы разрешено использовать американские ракеты для ударов по военным объектам на территории России. Продолжалась бы ситуация, при которой Украина медленно истощается, и конца войне не видно. России такая ситуация может подойти, поскольку они медленно двигаются вперед, и у них достаточно ресурсов для более длительной войны, чем у Украины.

Неудивительно, что Путин предпочел бы видеть Камалу Харрис в качестве президента, поскольку она предсказуема и не будет предпринимать решительных шагов.

С точки зрения безопасности Эстонии и Европы Дональд Трамп - лучший президент США.