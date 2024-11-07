В четверг, 7 ноября, Департамент транспорта запускает две камеры контроля скорости, установленные на постоянные новые места в сентябре. Настройка и регулировка камер завершены, а дорожное движение приведено в соответствие с новыми условиями.
Департамент транспорта запускает две новые камеры контроля скорости
Новые места установки камер находятся в деревне Аллику волости Сауэ, Харьюмаа:
- шоссе Саку-Лаагри, км 8,07, направление Лаагри-Саку
- шоссе Саку-Лаагри, км 8,37, направление Саку-Лаагри
На государственных шоссе Эстонии установлено 67 камер, из которых пять способны измерять скорость в обоих направлениях. Департамент транспорта располагает 34 измерительными системами, которые периодически перемещаются. Новые места для установки камер контроля скорости вдоль государственных шоссе определяются Департаментом транспорта. Помимо общих принципов установки и факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, учитываются следующие условия:
- расчетный анализ риска, который охватывает количество пострадавших и погибших в пределах 500 метров в обе стороны от планируемого места установки камеры;
- приоритет отдается местам, где в радиусе 500 метров от планируемого места установки камеры за последние пять лет произошло не менее трех аварий с пострадавшими;
- на участке дороги, где планируется установить автоматическую систему контроля скорости примерно за сто метров перед камерой, значение V85 (скорость, с которой движется 85% транспортных средств, а 15% превышает эту скорость) превышает 115% установленного скоростного ограничения.
Цель установки камер - сократить превышение допустимой скорости в местах повышенной опасности, что, в свою очередь, помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий и степень их тяжести. Кроме того, камеры контроля скорости помогают контролировать поведение водителей на дорогах.