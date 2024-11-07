Департамент транспорта запускает две новые камеры контроля скорости

На государственных шоссе Эстонии установлено 67 камер, из которых пять способны измерять скорость в обоих направлениях. Департамент транспорта располагает 34 измерительными системами, которые периодически перемещаются. Новые места для установки камер контроля скорости вдоль государственных шоссе определяются Департаментом транспорта. Помимо общих принципов установки и факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, учитываются следующие условия: