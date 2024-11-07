Положительная тенденция: в Эстонии растет число иностранных туристов

Из стран ЕС прибыло 82 процента туристов, число которых в третьем квартале за год увеличилось на семь процентов, число туристов из Германии выросло на 27 процентов.

Больше всего иностранных туристов прибыло из Финляндии - почти 580 000. Число финских туристов за год не изменилось, за последние десять лет это самый низкий показатель.

Из-за пределов ЕС больше всего туристов прибыло из США (67 000 человек) и Соединенного Королевства (48 000 человек). Их было соответственно на 27 и 12 процентов больше, чем год назад.

Многодневных поездок было 926 000, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году, их средняя продолжительность осталась прежней - 3,4 ночи.

38 процентов поездок были однодневными. За год количество таких поездок выросло на шесть процентов.

В третьем квартале четыре из пяти поездок жителями Эстонии были совершены в страны ЕС. Количество поездок в страны Евросоюза за год увеличилось на четыре процента.

Латвию посещали чаще всего - 168 000 раз, Финляндию - 159 000 раз. Количество этих поездок за год не изменилось.

Из стран, не входящих в ЕС, больше всего поездок было совершено в Турцию - 37 000 раз и в Россию - 26 000 раз. Число визитов в Турцию за год выросло на два процента, а поездки в Россию сократились за год вдвое.

Многодневных поездок совершено на один процент больше, а средняя продолжительность одной поездки увеличилась до 3,8 ночи.

Количество однодневных поездок составило 16 процентов общего количества посещений и за год не увеличилось.

Банк Эстонии собирает статистику зарубежных поездок, поскольку одной из задач центробанка является подготовка платежного баланса эстонского государства, в котором также отражается экспорт и импорт туристических услуг.

Банк Эстонии опубликует платежный баланс за третий квартал 10 декабря,а статистику зарубежных поездок за четвертый квартал 2024 года 6 февраля 2025 года.