Исследование: жители Эстонии не спешат увеличивать взносы во вторую пенсионную ступень

«Автоматизация накоплений и регулярные взносы во вторую пенсионную ступень - это один из самых действенных способов обеспечения собственной финансовой безопасности. Увеличение собственного вклада до 4% или 6% позволяет существенно повысить темпы прироста накоплений», - считает председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту.

На сегодняшний день 53 000 человек уже решили увеличить свои взносы, причем большинство выбрали ставку в 6%, обеспечивающую наибольший прирост будущей пенсии. Исследование также показало, что жители Эстонии видят в этой возможности эффективный способ увеличить свои сбережения.

«Изменения часто сопровождаются парадоксом между установками и поведением. Хотя большинство позитивно оценивают новую возможность, увеличить взносы планирует только один из десяти человек, а около 30% ещё не приняли решения. Ознакомление с возможностями требует времени, а взвешенное решение в данном случае особенно важно, ведь шаги в области финансов, связанные с пенсионной системой, имеют долгосрочный эффект», - отметил Валлисту.