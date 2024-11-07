АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Равнодушие Москвы в отношении победы Трампа является притворством

Кремль дал указание российским медиа оставить без внимания победу Трампа и сократить число комментариев в социальных медиа на эту тему. Официально Москва дистанцируется от того, что происходит в США, и делает вид, что России это совершенно неинтересно.

Пул кремлевских журналистов ограничивается только сухими цифрами результатов голосования. А военные корреспонденты рассуждают следующим образом: нам все равно, кто победил в Америке - Харрис или Трамп. Американцы - русофобы, они ненавидят Россию и будут продолжать поставлять Украине оружие для войны с русскими. И неважно, кто будет сидеть в Белом доме, главное для России - борьба с киевским режимом и победа над украинскими нацистами.

Но некоторые российские эксперты в устных заявлениях не скрывают своего торжества и радости от победы Дональда Трампа. Если бы США возглавила Камала Харрис, никакой надежды на изменение политики Запада в отношении России не случилось бы. А Трамп в своих действиях непредсказуем: он может обострить ситуацию и реально надавить на Россию, понуждая к миру, но может и потребовать отставки Зеленского и капитуляции Украины.