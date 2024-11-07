Официальные власти РФ подчеркнуто нейтрально комментируют итоги выборов в США, но при этом некоторые российские провластные эксперты в своих заявлениях не могут скрыть торжества. Публицист Андрей Кузичкин объясняет это тем, что победа Камалы Харрис в любом случае была бы проигрышем для Путина, а вот победа Дональда Трампа может обернуться и крупным выигрышем. Трамп непредсказуем: он может как обострить ситуацию и реально надавить на Россию, принуждая ее к остановке войны, так и потребовать отставки Зеленского и капитуляции Украины.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Равнодушие Москвы в отношении победы Трампа является притворством
Кремль дал указание российским медиа оставить без внимания победу Трампа и сократить число комментариев в социальных медиа на эту тему. Официально Москва дистанцируется от того, что происходит в США, и делает вид, что России это совершенно неинтересно.
Пул кремлевских журналистов ограничивается только сухими цифрами результатов голосования. А военные корреспонденты рассуждают следующим образом: нам все равно, кто победил в Америке - Харрис или Трамп. Американцы - русофобы, они ненавидят Россию и будут продолжать поставлять Украине оружие для войны с русскими. И неважно, кто будет сидеть в Белом доме, главное для России - борьба с киевским режимом и победа над украинскими нацистами.
Но некоторые российские эксперты в устных заявлениях не скрывают своего торжества и радости от победы Дональда Трампа. Если бы США возглавила Камала Харрис, никакой надежды на изменение политики Запада в отношении России не случилось бы. А Трамп в своих действиях непредсказуем: он может обострить ситуацию и реально надавить на Россию, понуждая к миру, но может и потребовать отставки Зеленского и капитуляции Украины.
В любом случае победа Харрис была бы проигрышем для Путина, а вот победа Трампа может обернуться и крупным выигрышем. Риска больше, но и ставки выше. Не случайно сразу после объявления предварительных результатов голосования, когда победа Трампа стала очевидной, российский рынок акций начал стремительно расти после предыдущего многодневного падения.
«Голубые фишки» подорожали на 5-6 процентов - это акции Сбербанка, «Газпрома», НОВАТЭК, компаний «Лукойл» и «Аэрофлот». Рубль укрепился относительно евро и ослаб относительно доллара США. Инвесторы связывают свои надежды со смягчением санкционного режима в отношении России, что Трамп обещал в ходе избирательной кампании.
Кроме того, российские аналитики высказывают предположение, что победа Трампа внесет раскол в Евросоюз, чего Путин добивается много лет. Усилятся позиции давнего фаната Трампа - венгерского премьера Орбана, которого Путин будет использовать как таран, чтобы разрушить стену вокруг Брюсселя.
Российские кремлевские стратеги рассчитывают, что евроскептики получат новый политический импульс из Вашингтона и деньги из Москвы. Это позволит Кремлю усилить гибридные атаки на Европу, обнулить единство членов ЕС и отменить антироссийские санкции.
С другой стороны, есть и некоторые опасения в российской элите относительно победы Трампа. Если Трамп захочет стать не только президентом США, но и лидером всего мира, то в зоне риска окажется экономическое благополучие и политическое влияние Китая - единственного на сегодня крупного партнера и патрона путинского режима.
Общий вектор путинской политики после победы Трампа - сохранять на лице безучастное выражение, критиковать США за недружественную позицию в отношении России и одновременно активизировать тайную дипломатию для восстановления позиций Путина в Вашингтоне. Авантюрист Путин видит в Трампе родственную душу, а потому надеется найти общий язык с 47-м президентом США.