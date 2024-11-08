Все закончилось, не успев начаться: житель Эстонии утверждает, что его безосновательно не допустили к экзамену по вождению

В один из последних дней октября проживающие в Таллинне брат с сестрой отправились в Хаапсалу на экзамен по вождению, он - в качестве экзаменуемого, она - в роли его переводчика. Однако продемонстрировать свои навыки им так и не удалось, поскольку экзаменатор просто не пустил брата и сестру в машину. Почему же так получилось?
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«Ситуация - завал, не дойдя до машины», - так описала произошедшее читательница Rus.Postimees Александра. По ее словам, в связи с тем, что в Таллинне очень большие очереди, ее брат решил поехать сдавать экзамен по вождению в Хаапсалу 29 октября к 9:00. Брат попросил Александру быть его переводчиком.