Все закончилось, не успев начаться: житель Эстонии утверждает, что его безосновательно не допустили к экзамену по вождению

В один из последних дней октября проживающие в Таллинне брат с сестрой отправились в Хаапсалу на экзамен по вождению, он - в качестве экзаменуемого, она - в роли его переводчика. Однако продемонстрировать свои навыки им так и не удалось, поскольку экзаменатор просто не пустил брата и сестру в машину. Почему же так получилось?