Главком Сил обороны: кто думает, что мы не будем сражаться за Нарву, ошибается

Главнокомандующий Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил в среду на конференции в Таллиннском техническом университете, что в случае войны необходимо быть готовыми к подрыву мостов и зданий, чтобы затруднить передвижение российских войск.
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Мерило отметил, что инфраструктура, то есть дороги, порты, мосты и железная дорога, имеет крайне важное значение для государственной обороны: «В каком-то смысле статья 3 НАТО важнее, чем известная статья 5, запускающая механизм коллективной обороны. Статья 3 предусматривает, что все страны обладают независимым оборонным потенциалом, который вносит вклад в коллективную оборону. Обороноспособность также включает критически важную инфраструктуру, к которой относятся все дороги и объекты».
Главком Сил обороны был одним из докладчиков на конференции Союза строителей инфраструктуры. Союз объединяет крупные и мелкие компании, занимающиеся строительством дорог. В своем выступлении Мерило рассказал о пожеланиях Сил обороны относительно строительства дорог, мостов и других объектов инфраструктуры, которые помогут защитить Эстонию.