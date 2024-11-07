Главком Сил обороны: кто думает, что мы не будем сражаться за Нарву, ошибается

Мерило отметил, что инфраструктура, то есть дороги, порты, мосты и железная дорога, имеет крайне важное значение для государственной обороны: «В каком-то смысле статья 3 НАТО важнее, чем известная статья 5, запускающая механизм коллективной обороны. Статья 3 предусматривает, что все страны обладают независимым оборонным потенциалом, который вносит вклад в коллективную оборону. Обороноспособность также включает критически важную инфраструктуру, к которой относятся все дороги и объекты».