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Экономист: нет надежды на скорое замедление роста цен

Перевод: Сергей Светлов
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Главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, рост цен в Эстонии остается высоким, что снижает местную покупательную способность, и нет надежды на то, что он замедлится в ближайшее время.

Цены выросли в октябре на 0,6% по сравнению с сентябрем, а с учетом сезонных колебаний на 0,9% за год. Цены на товары повысились на 2,3%, а на услуги - на 7,1%.

«Такой рост цен по-прежнему слишком высок для Эстонии, он снижает местную покупательную способность и делает наши товары и услуги слишком дорогими за рубежом», - отметил Уускюла.

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