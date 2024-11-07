По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, рост цен в Эстонии остается высоким, что снижает местную покупательную способность, и нет надежды на то, что он замедлится в ближайшее время.
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Экономист: нет надежды на скорое замедление роста цен
Цены выросли в октябре на 0,6% по сравнению с сентябрем, а с учетом сезонных колебаний на 0,9% за год. Цены на товары повысились на 2,3%, а на услуги - на 7,1%.
«Такой рост цен по-прежнему слишком высок для Эстонии, он снижает местную покупательную способность и делает наши товары и услуги слишком дорогими за рубежом», - отметил Уускюла.