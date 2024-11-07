Спортивный психолог: такие, как с Келли Сильдару, случаи ненадлежащего обращения с детьми – не редкость в Эстонии

Спортивный психолог Снежана Столярова, работавшая со многими ведущими спортсменами Эстонии, рассказывает, чему можно научиться из истории Келли Сильдару и что следует учитывать, поддерживая развитие будущих спортсменов, а также всех остальных молодых людей.
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Келли Сильдару впервые заставила людей говорить о себе благодаря своей великолепной спортивной карьере, сделанной в очень юном возрасте, и завоеванным ею медалям. Только что вышедший в прокат документальный фильм «Келли: чужая мечта» освещает плохую сторону сказки, о которой ранее уже говорилось в СМИ: перетренированность юной спортсменки, жесткое обращение со стороны родителей и насилие со стороны близких.
Спортивный психолог Снежана Столярова много лет работает со спортсменами и своими глазами наблюдает их профессиональную и эмоциональную жизнь. Именно о поддержке Столяровой рассказывает в фильме Сильдару, которая работает с ней с 2021 года, и чья психологическая помощь помогла Келли вернуться в большой спорт.