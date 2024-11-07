Спортивный психолог: такие, как с Келли Сильдару, случаи ненадлежащего обращения с детьми – не редкость в Эстонии

Келли Сильдару впервые заставила людей говорить о себе благодаря своей великолепной спортивной карьере, сделанной в очень юном возрасте, и завоеванным ею медалям. Только что вышедший в прокат документальный фильм «Келли: чужая мечта» освещает плохую сторону сказки, о которой ранее уже говорилось в СМИ: перетренированность юной спортсменки, жесткое обращение со стороны родителей и насилие со стороны близких.