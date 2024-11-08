Министр образования встретилась с родителями: «Ребенок приходит в школу весь, а не его половина. Родной язык выключить нельзя»

Дискуссия на предмет понимания сложных научных понятий была жаркой, но каждый, кажется, остался при своем. Педагог - методист Наталья Мялицына тоже подключилась к объяснениям, пыталась успокоить родителя тем, что обучение наукам не происходит за два месяца ни на каком языке, но папа, похоже, не поверил.

Боятся родители и того, что ребенок не станет билингвой, а потеряет оба языка. Кристина Каллас особенно детально остановилась на распространенном страхе потерять русский язык и на боязни «каши в голове».

Ее собственные дети живут постоянно в окружении четырех языков и все эти языки в семье рабочие. С мамой они говорят на эстонском, с отцом - на польском, с родителями Кристины Каллас на русском и еще постоянно слышат английский, на котором министр общается с мужем.

«Мой сын до пяти лет говорил на ужасном смешении всех этих языков, что было предметом насмешек со стороны других детей и уже начало вызывать беспокойство у нас с мужем, - рассказала Каллас. - Но в пять лет языки разложились у него по разным полкам в голове и сейчас они ничего не путает, все языки у него на хорошем уровне».