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Министр образования встретилась с родителями: «Ребенок приходит в школу весь, а не его половина. Родной язык выключить нельзя»

Встреча министра образования Кристины Каллас с родителями учеников таллинских школ. 6 ноября 2024 г. Фото: Haridus- ja teadusministeerium
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В среду методический центр при Таллиннском Доме учителя (Metoodika- ja kompetentsiüksus, MEKK) провел встречу министра образования Кристины Каллас и вице-мэра Таллинна по вопросам образования Алексея Яшина с родителями учеников таллиннских школ. В течение двух часов чиновники отвечали на самые наболевшие вопросы о переходе русских школ на эстонский язык.

Открыла встречу руководитель методического центра для учителей, бывший директор украинской школы при Лиллекюлаской гимназии Наталья Мялицына. Доклады чиновников много времени не заняли и преимущественно беседа, которая местами превращалась в дискуссию, строились вокруг вопросов родителей.

Они были активны и вопросов оказалось гораздо больше, чем можно было уместить в двухчасовую встречу. Мялицыной как модератору пришлось ограничить участников «двумя вопросами в одни руки». 

На мероприятие пришли преимущественно родители, которые находят процесс перехода на эстонский язык нужным и полезным. Для большинства вопрос состоит не в том, переходить ли, а в том, как помочь ребенку пройти тот этап обучения, пока язык еще будет проблемой.

Фото: Haridus- ja teadusministeerium

Вопросов министру задали много, поэтому уже можно обрисовать в общих чертах, что больше всего беспокоит родителей в начавшемся переходе на эстонский язык обучения. В первую очередь проблемой назвали темп и уровень преподавания предметов в четвертом классе перехода.

«Когда ребенок не знает терминов и не понимает смысла текста в учебнике, он выключается из процесса, ему становится неинтересно, - говорит обеспокоенный отец ученика четвертого класса. - Он не может объяснить, что такое позвоночные, что такое беспозвоночные... Это сложно для него».

«Это совершенно нормально при освоении нового предмета и абстрактных понятий, - парирует министр образования. - Не все взрослые ответят, что такое позвоночные и беспозвоночные. В четвертом классе дети учатся понимать абстрактные научные понятия и это сложно и на родном языке тоже».

Дискуссия на предмет понимания сложных научных понятий была жаркой, но каждый, кажется, остался при своем. Педагог - методист Наталья Мялицына тоже подключилась к объяснениям, пыталась успокоить родителя тем, что обучение наукам не происходит за два месяца ни на каком языке, но папа, похоже, не поверил.

Боятся родители и того, что ребенок не станет билингвой, а потеряет оба языка. Кристина Каллас особенно детально остановилась на распространенном страхе потерять русский язык и на боязни «каши в голове».

Ее собственные дети живут постоянно в окружении четырех языков и все эти языки в семье рабочие. С мамой они говорят на эстонском, с отцом - на польском, с родителями Кристины Каллас на русском и еще постоянно слышат английский, на котором министр общается с мужем. 

«Мой сын до пяти лет говорил на ужасном смешении всех этих языков, что было предметом насмешек со стороны других детей и уже начало вызывать беспокойство у нас с мужем, - рассказала Каллас. - Но в пять лет языки разложились у него по разным полкам в голове и сейчас они ничего не путает, все языки у него на хорошем уровне».  

По словам министра, детям просто нужно дать время, иногда это занимает несколько лет, иногда происходит быстрее. Но язык, если его в жизни человека достаточно много, непременно придет. Не нужно этот процесс торопить, мозг ребенка работает в своем темпе. 

Среди проблем также обсудили сложности обучения детей с особыми образовательными потребностями, а также обсудили учителей, которые говорят на эстонском языке с ошибками. Вызывает раздражение довольно распространенный запрет на русский язык в школе. 

Последняя тема потребовала более длительных разъяснений, так как в некоторых ситуациях правы учителя, а в некоторых - родители. Если учитель просит учеников говорить по-эстонски на уроке, то это в пределах учебной методики. То же касается общения на перемене и на внеклассных мероприятиях с учителем.

Однако между собой дети на перемене могут говорить на родном языке, и никто не вправе им запрещать это, тем более стыдить. Одна из мам рассказала даже, что ее ребенка заставили извиняться за использование русского языка в школе. 

 «Если ученика ругают за родной язык в общении с одноклассниками на перемене - это совершенно неприемлемо! - сказала министр. - Тем более не может идти речь об извинениях. Ребенок приходит в школу весь, а не его половина. Его родной язык выключить нельзя и это неразумное требование!» 

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин ответил на вопросы родителей учеников таллиннских школ. 
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин ответил на вопросы родителей учеников таллиннских школ. Фото: Haridus- ja teadusministeerium

Несколько родителей спросили у Алексея Яшина и министра, можно ли перевести ребенка из русской школы перехода в эстонскую, если семья живет рядом и может претендовать на место в данном районе. Сомнения при этом вызывает то, возьмут ли русскоговорящего ребенка с уровнем эстонского в пределах А2 в эстонскую школу.

По словам чиновников, такого ученика в школу должны взять и дать ему возможность дополнительно заниматься эстонским в школе. Если место жительства позволяет ученику учиться в определенной эстонской школе, ему не имею права отказать.

Другой вопрос - что это достаточно сложно с изначально низким уровнем владения эстонским языком и нужно быть готовым к тому, что ученику придется работать в несколько раз больше, чем одноклассникам, для которых эстонский язык родной. Я поговорила с родителями, которые такой вариант рассматривают всерьез. 

Виктория приехала из Одессы четыре года назад по работе. Ее ребенку 9 лет, и он учился до сих пор на русском языке. «Я отдала его здесь сначала в русский сад, а потом в школу с русским языком обучения, о чем сейчас уже очень жалею», - сказала Виктория. 

Наша собеседница поддерживает школьную реформу. Эстонский язык ее ребенку дается неплохо, поэтому проблем в будущем мама школьника не видит и не боится, что у ребенка не будет никакого языка вместо нескольких, как того многие опасаются.

«В Украине я училась в школе на трех языках. На русском или украинском мы учили предметы - в зависимости от того, на каком языке был учебник. Но это была украинская школа с углубленным изучением немецкого языка, поэтому довольно много часов в неделю был еще немецкий. Я знаю, что такое трехязычная среда и проблем это не вызывало».

Виктория из Одессы.
Виктория из Одессы. Фото: Anastasiya Tido

Виктория пришла на встречу чтобы послушать, как родитель, у которого эстонский язык тоже не на высшем уровне, может поддерживать ребенка в обучении. «Мы живем в Эстонии и обязаны государственный язык знать хоть на каком-нибудь уровне. Это уважение к стране», - считает она. 

Анна и Артем пришли на встречу вместе, активно задавали вопросы и спросили в том числе об обучении в эстонской школе. Супруги оказались тоже одесситами - и такие совпадения бывают.

«Мы пришли сегодня чтобы послушать, как будет происходить переход и как помочь ребенку. Наш сын в пятом классе в русской школе, - говорит Артем. -  Мы бы хотели, чтобы ребенок учился на эстонском языке и рассматриваем возможность перевести его в эстонскую школу. Это его и наш выбор».

Спрашиваю у Анны и Артема, есть ли у них опасения, что сын не справится с обучением на эстонском языке. «Это не столько опасения, сколько желание подготовиться к трудностям, которые неизбежно будут, - отвечает отец. - Мы уверены, что он справится, но хотим, насколько возможно, облегчить ему этот процесс».

Участники встречи министра образования с родителями - Анна и Артем. 
Участники встречи министра образования с родителями - Анна и Артем. Фото: Anastasiya Tido

По словам родителей, переходить на эстонский язык в русской школе - это долгий и сложный путь, сын сам хочет пройти его быстрее. «Тут многие переживают о постепенном переходе, а мы радикальные родители. Мы пока не знаем, что из этого получится, - говорит Анна. - Но мы попробуем».

Интересуюсь, не будет ли из-за смены школы трудностей в общении с друзьями, ведь менять круг общения бывает для детей очень травматично. Анна и Артем говорят, что таких сложностей быть не должно в их случае, так как у сына много друзей именно вне школы и далеко не все его друзья русскоговорящие. 

«Сын занимается футболом в клубе Kalev, - говорит Анна. - Тренер по-русски не говорит и в команде большинство ребят тоже эстоноговорящие. Все общение в команде происходит на эстонском, и мы видим, что ему тренировки очень помогают в освоении языка». 

«Он безумно любит футбол и у него там происходит интенсивное погружение. Я прихожу на соревнования или на тренировки, сижу там рядом. Слышал, как тренер давал им инструктаж. Я не понял почти ничего, - говорит Артем. - А сын понял все. Так что его язык развивается через футбол».

Спорт и кружки очень помогают

Послушать, что родителей волнует пришел Ингар Дуболазов - руководитель перехода на эстонский язык обучения в Министерстве образования. Прошу его очертить основные проблемы с переходом, который сейчас видит министерство и с которыми нужно справиться как можно быстрее. 

«Не скажу, что обращений родителей в министерство очень много да и те преимущественно не жалобы или обвинения, а просьбы о помощи, - ответил Дуболазов. - Родители спрашивают, нормально ли такая-то или другая ситуация во время учебного процесса».

13.05.2024. Ингар Дуболазов, руководитель перехода на эстонский язык обучения.
13.05.2024. Ингар Дуболазов, руководитель перехода на эстонский язык обучения. Фото: Konstantin Sednev

По словам Дуболазова одна из наиболее распространенных проблем, с которой обращаются родители и о которой говорили на встрече с министром - высокий темп обучения предметам в четвертом классе, что не соответствует на самом деле методике преподавания для школ перехода. 

«Бывают случаи, когда учителя стартуют слишком бодро, в четвертом классе задают по природоведению домашние задания, требуют знания терминов. Мы рекомендуем им так не делать, - признает Дуболазов. - Сначала достаточно вызывать интерес, а темп освоения поднимать постепенно».

Такие случаи сразу проявились в Нарве, и мы решили не ждать, а организовали в сентябре двухдневный семинар для учителей математики и природоведения чтоб научить их готовиться к уроку в классе перехода и что иметь ввиду при подготовке. Приехали учителя из всех регионов. 

В январе Министерство образования планирует организовать обучение для педагогов снова, при этом до января будет собрана обратная связь от родителей чтоб понимать, в какой помощи и каких советах нуждаются учителя. 

С возможными случаями недостаточно хорошего эстонского языка у учителей занимаются самоуправления. Процесс обучения контролируют и если становится понятно, что кто-то из учителей действительно нуждается в дополнительном обучении языку, то его отправят на курсы. 

Спрашиваю у Дуболазова, не слишком ли оптимистичны и беспечны родители, которые ребенка с эстонским на уровне А2 готовы отдать в эстонскую школу и вовсе не в первый класс.

«Зависит от способностей, но легко ему не будет», - отвечает Дуболазов. А если ребенок вне школы общается на эстонском? Говорит на нем на тренировке, допустим? «Тогда гораздо легче пойдет. Спорт и кружки очень помогают в освоении языка», - подтвердил чиновник.  

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