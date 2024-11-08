Министр образования встретилась с родителями: «Ребенок приходит в школу весь, а не его половина. Родной язык выключить нельзя»

В среду методический центр при Таллиннском Доме учителя (Metoodika- ja kompetentsiüksus, MEKK) провел встречу министра образования Кристины Каллас и вице-мэра Таллинна по вопросам образования Алексея Яшина с родителями учеников таллиннских школ. В течение двух часов чиновники отвечали на самые наболевшие вопросы о переходе русских школ на эстонский язык.
Открыла встречу руководитель методического центра для учителей, бывший директор украинской школы при Лиллекюлаской гимназии Наталья Мялицына. Доклады чиновников много времени не заняли и преимущественно беседа, которая местами превращалась в дискуссию, строились вокруг вопросов родителей.
Они были активны и вопросов оказалось гораздо больше, чем можно было уместить в двухчасовую встречу. Мялицыной как модератору пришлось ограничить участников «двумя вопросами в одни руки».
На мероприятие пришли преимущественно родители, которые находят процесс перехода на эстонский язык нужным и полезным. Для большинства вопрос состоит не в том, переходить ли, а в том, как помочь ребенку пройти тот этап обучения, пока язык еще будет проблемой.
Вопросов министру задали много, поэтому уже можно обрисовать в общих чертах, что больше всего беспокоит родителей в начавшемся переходе на эстонский язык обучения. В первую очередь проблемой назвали темп и уровень преподавания предметов в четвертом классе перехода.
«Когда ребенок не знает терминов и не понимает смысла текста в учебнике, он выключается из процесса, ему становится неинтересно, - говорит обеспокоенный отец ученика четвертого класса. - Он не может объяснить, что такое позвоночные, что такое беспозвоночные... Это сложно для него».
«Это совершенно нормально при освоении нового предмета и абстрактных понятий, - парирует министр образования. - Не все взрослые ответят, что такое позвоночные и беспозвоночные. В четвертом классе дети учатся понимать абстрактные научные понятия и это сложно и на родном языке тоже».