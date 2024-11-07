«Не отчаивайтесь»: Камала Харрис выступила перед сторонниками с речью о признании поражения

«Я знаю, многим кажется, что наступают темные времена, но - ради всех нас - я очень надеюсь, что это не так», - сказала она, пообещав помочь в мирном процессе передачи власти администрации Трампа.

Окончательные итоги еще не подведены, однако победа Трампа неизбежна: он уже точно победил в пяти из семи штатов, ключевых для обоих кандидатов, и уверенно лидирует в Неваде и Аризоне, где подсчет голосов еще продолжается.

На этот раз демократы проиграли республиканцам не только Белый дом, но и большинство в Сенате, хотя окончательный расклад сил там тоже еще предстоит определить.

На подведение окончательных итогов голосования может уйти несколько дней. Однако Камала Харрис уже дала понять, что - в отличие от своего соперника, отказавшегося в 2020 году признать победу Джо Байдена, - она уважает выбор американского народа, сказавшего ей убедительное «нет», и подчинится воле избирателя.

«Демократия - это когда проигравший уходит, потерпев поражение, - напомнила она. - Признает победу оппонента, а не оспаривает результаты голосования. Так проявляется истинное уважение к своему избирателю».

Поблагодарив тех, кто поддерживал ее на протяжении всей кампании, она пообещала им продолжить их общую борьбу. Для победы в ней, по ее словам, достаточно просто не сдаваться.

С отдельным напутствием она обратилась к своим молодым избирателям.

«В ходе предвыборной кампании я часто повторяла: если ты продолжаешь бороться, ты обязательно победишь, - напомнила она. - Я хочу подчеркнуть: всё будет хорошо».

«Не каждое сражение удается выиграть. Но признание поражения совершенно не значит, что финальная победа не будет за нами. Потому что в финале мы точно одержим верх - и будем побеждать до тех пор, пока не сдадимся и не прекратим борьбу», - заверила она.

Сторонники ответили ей одобрительными возгласами и аплодисментами. Свист раздался лишь один раз - когда она упомянула, что позвонила Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой.