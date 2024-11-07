В Кохтла-Ярве в результате нападения пострадал полицейский

По сообщению Идаской префектуры, 26-летний нападавший ударил полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Полицейский обратился за первой помощью в травмпункт.

Полицейские задержали нападавшего. Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за насилие в отношении представителя власти. За такое деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.