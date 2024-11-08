Гражданин Эстонии Эдвард Мель, который ранее рассказал Rus.Postimees о том, как он оказался в рабстве в оккупированной РФ Луганской области Украины после приезда к женщине, которую нашел в интернете, перестал выходить на связь. Мужчина утверждал, что его регулярно избивают и вынуждают взять гражданство РФ.
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Гражданин Эстонии, застрявший под Луганском, перестал выходить на связь: «Заставляют отказаться от гражданства»
Rus.Postimees рассказал историю нарвитянина Эдварда Меля в середине октября 2024 года после двух недель общения с ним через мессенджеры. До этого гражданин Эстонии написал в редакцию письмо с криком о помощи, утверждая, что он оказался в рабстве в Луганской области Украины, приехав туда минувшим летом.