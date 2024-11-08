Гражданин Эстонии, застрявший под Луганском, перестал выходить на связь: «Заставляют отказаться от гражданства»

Rus.Postimees рассказал историю нарвитянина Эдварда Меля в середине октября 2024 года после двух недель общения с ним через мессенджеры. До этого гражданин Эстонии написал в редакцию письмо с криком о помощи, утверждая, что он оказался в рабстве в Луганской области Украины, приехав туда минувшим летом.

«Меня держат взаперти. Возможности сбежать нет. Было сказано, что если попробую сбежать, то пристрелят. Они убить могут 〈…〉 У меня нет номера телефона, но есть возможность заходить в интернет. Я прошу вас, спасите меня, пожалуйста. Вытащите меня из ЛНР (так в РФ называют оккупированную Луганскую область Украины - прим.ред.) обратно домой на родину в Эстонию», - писал Мель в начале октября.