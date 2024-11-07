С 31 января на экраны выходит новый документальный фильм Яана Тоотсена «Бунтарь в бабочке», который также будет участвовать в программе стран Балтии таллиннского кинофестиваля «Темные ночи».
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Фото и видео ⟩ «Бунтарь в бабочке»: на экраны выходит документальный фильм о Тоомасе Хендрике Ильвесе
В 2011 году Яан Тоотсен представил интригующий «Новый мир» о сообществе хиппи. На следующее утро он получил предложение, от которого не смог отказаться, - присоединиться к пестрой команде президента в качестве советника по культуре. К счастью, он все заснял и сумел запечатлеть искренние признания без официальных лиц между важными встречами.