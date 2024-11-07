Полиция просит помощи в поиске 11-летнего мальчика, который 6 ноября ушел из дома в Тарту и пропал.
Помогите: пропал 11-летний мальчик
Сначала близкие начали поиски мальчика самостоятельно, они обошли всевозможные места, где Алекс-Сандер мог находиться. Также они пообщались с его друзьями и знакомыми, но никто не знает, где может быть ребенок. Кроме того, полиция связалась со школой, чтобы узнать, каким в последнее время было поведение мальчика и куда он мог направиться. Его поиски продолжаются.
Приметы пропавшего: рост 150 см, короткие темные волосы. Ребенок был одет в серо-черную куртку, синие джинсы, коричневые сапоги, серую шапку и зеленые варежки. Мальчик передвигается на велосипеде, но шлема у него нет.
Полиция просит всех, кто видел Алекса-Сандра или располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112.