Помогите: пропал 11-летний мальчик

Сначала близкие начали поиски мальчика самостоятельно, они обошли всевозможные места, где Алекс-Сандер мог находиться. Также они пообщались с его друзьями и знакомыми, но никто не знает, где может быть ребенок. Кроме того, полиция связалась со школой, чтобы узнать, каким в последнее время было поведение мальчика и куда он мог направиться. Его поиски продолжаются.