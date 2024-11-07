Видео Спортсменка, ставшая объектом насмешек на парижской Олимпиаде, завершила карьеру из-за кибербуллинга

Ганн, выступающая под сценическим псевдонимом Рэйган (Raygun), продемонстрировала, пожалуй, худшее выступление за всю летнюю Олимпиаду. Ганн, являющаяся преподавательницей университета, хотела предложить на большой сцене нечто альтернативное. В принципе, цель была достигнута, но вместо положительных отзывов она стала посмешищем.

«Я никак не могла контролировать то, как люди видели или узнавали меня. Я, безусловно, планировала соревноваться и дальше, но сейчас это кажется чрезвычайно трудным», - рассказала Ганн в интервью на радиостанции 2DayFM.

She got zero points.



But we're not allowed to criticize her because it makes her cry. Perhaps if her family and friends had been honest with her, she would not have globally humiliated herself. pic.twitter.com/Qa6SAu6Itg — Sarah Fields (@SarahisCensored) August 12, 2024

После Олимпиады ее действительно начали травить. Ей посылали различные ужасные сообщения и даже инициировали петицию, чтобы она извинилась. Также запустили сплетню, якобы Ганн получила путевку на Олимпиаду благодаря своему мужу, который работает судьей.

«Танцы — это очень весело, это поднимает настроение. Я не думаю, что люди должны как-то себя плохо ощущать из-за своих танцевальных па, - сказала Ганн. - Я продолжу и танцевать, и заниматься брейкингом. Но только в своей гостиной».

Брейк впервые вошел в программу олимпийских дисциплин на Олимпиаде в Париже. В 2028 году и на последующих Олимпиадах его не планируется включать в список олимпийских видов спорта.