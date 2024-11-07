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Видео Спортсменка, ставшая объектом насмешек на парижской Олимпиаде, завершила карьеру из-за кибербуллинга

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Рэйчел Ганн.
Рэйчел Ганн. Фото: La Nacion

Австралийская брейкдансерша Рэйчел Ганн (37) объявила, что завершает спортивную карьеру из-за критики после Олимпиады в Париже.

Ганн, выступающая под сценическим псевдонимом Рэйган (Raygun), продемонстрировала, пожалуй, худшее выступление за всю летнюю Олимпиаду. Ганн, являющаяся преподавательницей университета, хотела предложить на большой сцене нечто альтернативное. В принципе, цель была достигнута, но вместо положительных отзывов она стала посмешищем.

«Я никак не могла контролировать то, как люди видели или узнавали меня. Я, безусловно, планировала соревноваться и дальше, но сейчас это кажется чрезвычайно трудным», - рассказала Ганн в интервью на радиостанции 2DayFM.

После Олимпиады ее действительно начали травить. Ей посылали различные ужасные сообщения и даже инициировали петицию, чтобы она извинилась. Также запустили сплетню, якобы Ганн получила путевку на Олимпиаду благодаря своему мужу, который работает судьей.

«Танцы — это очень весело, это поднимает настроение. Я не думаю, что люди должны как-то себя плохо ощущать из-за своих танцевальных па, - сказала Ганн. - Я продолжу и танцевать, и заниматься брейкингом. Но только в своей гостиной».

Брейк впервые вошел в программу олимпийских дисциплин на Олимпиаде в Париже. В 2028 году и на последующих Олимпиадах его не планируется включать в список олимпийских видов спорта.

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