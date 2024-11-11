Сезонная депрессия – обычное явление для наших северных широт: с наступлением холодов и сокращением светового дня осенняя хандра одолевает чуть ли не каждого второго жителя Эстонии. Что помогает нам сохранять тонус и позитив в преддверии долгой зимы?
Опрос недели ⟩ Молитвы, пиво, прогулки с детьми: как жители Эстонии справляются с осенней хандрой?
Как вы справляетесь с осенней хандрой? Кто или что вас нынче искренне радует? Есть ли у вас какая-то любимая цитата или мантра, которую вы мысленно произносите, чтобы поддержать себя унылыми осенними днями?
Жители Эстонии поделились с журналистами Rus.Postimees своими рецептами хорошего настроения в осеннюю непогоду.
Петр, пенсионер
Приступов плохого настроения или хандры у меня не случается. Погода хорошая, листочки падают, красота! У нас в Эстонии вообще все хорошо, вы же в курсе: народ радуется, бастует.
Правда, как-то слабовато бастуют, по десять минут. Взяли бы да объявление повесили: чиновникам вход на заправку или в рестораны и кафе воспрещен. И список бы повесили. Тогда и жизнь наладится, и жить станет веселей. Народ поддержит!
Ну а дальше хуже будет. Под плинтус экономика упала, политики несут бред сивой кобылы. Так что нужно радоваться, пока живы.
Юлия, в отпуске по уходу за ребенком
Настроение у меня хорошее, хандры по осени не бывает. Любая погода прекрасна. Это внутреннее состояние, то, как мы сами себя ощущаем – это не про природу и погоду.
Чтобы всегда быть в тонусе, я молюсь. Прославляю Бога, хвалю его, каждый день благодарю за благополучие. Очень помогает.
Это поднимает настроение, обнадеживает, придает спокойствия, уверенности в себе, наполняет теплом и любовью.
Борис, пенсионер
Настроение у меня осенью как обычно, сезонной хандры не бывает.
Ничем для этого специально я не занимаюсь, спортом - тем более. Мне 85 лет, какой спорт! Как жил, так и живу. Насчет здоровья – пока не жалуюсь.
Ирина, работник сферы торговли
Настроение у меня сегодня хорошее, но в целом осенью хандра случается. Как с ней справляюсь? По выходным стараюсь побольше времени уделять семье и детям, пытаемся отвлечься, ходим на прогулки.
Главное, о чем я всегда напоминаю себе: все, что ни делается - к лучшему. Мы сами создаем себе настроение и формируем собственную жизнь.
Что меня больше всего радует? Конечно же, моя семья и дети, их успехи.
Артем, строитель
Осенью я чувствую себя великолепно. Никаких перепадов настроения, никакой хандры. Прекрасное время года.
С ребенком гуляем, собираем гербарий, так красиво вокруг.
Держаться в тонусе мне помогают мысли о том, что скоро настанет лето. Оно ведь придет. И мы, конечно же, продержимся до лета – куда мы денемся!
Павел, курьер
Настроение у меня с наступлением осени не меняется. Народ хандрит, солнца нет, а мне все равно, есть оно или нет.
Расслабляюсь ли я? Ну да, бывает. Пивком иногда. В первый денек даже как-то помогает поддерживать настроение, потом становится хуже.
В целом по жизни особо ничего смешного не вижу. А вот новости стараюсь не читать и не смотреть - поэтому и настроение хорошее.