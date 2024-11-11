Опрос недели Молитвы, пиво, прогулки с детьми: как жители Эстонии справляются с осенней хандрой?

Как вы справляетесь с осенней хандрой? Кто или что вас нынче искренне радует? Есть ли у вас какая-то любимая цитата или мантра, которую вы мысленно произносите, чтобы поддержать себя унылыми осенними днями?

Жители Эстонии поделились с журналистами Rus.Postimees своими рецептами хорошего настроения в осеннюю непогоду.

Петр, пенсионер

Петр. Фото: Konstantin Sednev

Приступов плохого настроения или хандры у меня не случается. Погода хорошая, листочки падают, красота! У нас в Эстонии вообще все хорошо, вы же в курсе: народ радуется, бастует.

Правда, как-то слабовато бастуют, по десять минут. Взяли бы да объявление повесили: чиновникам вход на заправку или в рестораны и кафе воспрещен. И список бы повесили. Тогда и жизнь наладится, и жить станет веселей. Народ поддержит!

Ну а дальше хуже будет. Под плинтус экономика упала, политики несут бред сивой кобылы. Так что нужно радоваться, пока живы.

Юлия, в отпуске по уходу за ребенком

Юлия. Фото: Konstantin Sednev

Настроение у меня хорошее, хандры по осени не бывает. Любая погода прекрасна. Это внутреннее состояние, то, как мы сами себя ощущаем – это не про природу и погоду.

Чтобы всегда быть в тонусе, я молюсь. Прославляю Бога, хвалю его, каждый день благодарю за благополучие. Очень помогает.

Это поднимает настроение, обнадеживает, придает спокойствия, уверенности в себе, наполняет теплом и любовью.

Борис, пенсионер

Борис. Фото: Konstantin Sednev