Для защитника «Барселоны» Пау Кубарси вчерашний матч против белградской «Црвены Звезды» завершился в середине второго тайма.
Видео ⟩ Десять швов! Молодой футболист «Барселоны» получил серьезную травму
17-летний талантливый футболист делал свою работу, то есть пытался помешать сопернику добраться к воротам, как вдруг получил удар по лицу. Несчастье произошло из-за того, что Кубарси попытался отбить мяч головой, а игрок «Звезды» Урош Спайич - ногой. Кубарси остался проигравшим.
Хотя поначалу зрелище было не для слабонервных – по лицу Кубарси кровь лилась ручьями – к счастью, травма оказалась не слишком серьезной. Медикам пришлось наложить десять швов, но сам Кубарси показал фотографию и дописал, что все хорошо.
«Барселона» в том матче одержала победу 5:2.