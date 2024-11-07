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Видео Десять швов! Молодой футболист «Барселоны» получил серьезную травму

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Пау Кубарси пытался не пустить соперника к воротам и получил удар бутсой в лицо.
Пау Кубарси пытался не пустить соперника к воротам и получил удар бутсой в лицо. Фото: Pedja Milosavljevic

Для защитника «Барселоны» Пау Кубарси вчерашний матч против белградской «Црвены Звезды» завершился в середине второго тайма.

17-летний талантливый футболист делал свою работу, то есть пытался помешать сопернику добраться к воротам, как вдруг получил удар по лицу. Несчастье произошло из-за того, что Кубарси попытался отбить мяч головой, а игрок «Звезды» Урош Спайич - ногой. Кубарси остался проигравшим.

Хотя поначалу зрелище было не для слабонервных – по лицу Кубарси кровь лилась ручьями – к счастью, травма оказалась не слишком серьезной. Медикам пришлось наложить десять швов, но сам Кубарси показал фотографию и дописал, что все хорошо.

«Барселона» в том матче одержала победу 5:2.

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