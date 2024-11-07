Видео Десять швов! Молодой футболист «Барселоны» получил серьезную травму

17-летний талантливый футболист делал свою работу, то есть пытался помешать сопернику добраться к воротам, как вдруг получил удар по лицу. Несчастье произошло из-за того, что Кубарси попытался отбить мяч головой, а игрок «Звезды» Урош Спайич - ногой. Кубарси остался проигравшим.

Хотя поначалу зрелище было не для слабонервных – по лицу Кубарси кровь лилась ручьями – к счастью, травма оказалась не слишком серьезной. Медикам пришлось наложить десять швов, но сам Кубарси показал фотографию и дописал, что все хорошо.