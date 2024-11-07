Еще несколько десятков россиян попали под санкции Великобритании

Всего под санкции попали 46 человек. Среди них Денис Сергеев, офицер ГРУ, один из обвиняемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Как говорится в санкционном обосновании, опубликованном на сайте британского правительства, Сергеев «оказал поддержку в подготовке и использовании химического оружия "Новичок" в Солсбери четвертого марта 2018 года, а также выполнял координирующую роль в Лондоне в дни нападения».

Также в санкционном списке: экс-президент сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов; воюющий против Украины батальон футбольных фанатов «Эспаньола» и его командир Станислав Орлов; «Африканский корпус», который, как сообщалось, должен заменить ЧВК «Вагнер», и его командир Андрей Аверьянов – из-за их деятельности в Ливии.

За связи с наемниками под санкции подпали лица и организации в Центральноафриканской Республике и Мали. Еще против одного человека введены ограничения в связи с его причастностью к использованию химического оружия.

В конце октября Великобритания ввела санкции против АНО «Диалог», «Агентства социального проектирования» (АСП) и его основателя Ильи Гамбашидзе, а также директора Андрея Перла, группы компаний «Структура» и ее владельца Николая Тупикина.

В заявлении британского правительства было указано, что они несут ответственность за создание сети распространения дезинформации Doppelganger, или «Двойник». Ее участники публиковали в соцсетях статьи, которые «критиковали Украину, хвалили Россию и утверждали, что западные санкции против России будут иметь негативные последствия», сообщали в Meta.