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На матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» умер болельщик

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Матч Лиги чемпионов "Бавария"-"Бенфика".
Матч Лиги чемпионов "Бавария"-"Бенфика". Фото: Tobias Schwarz

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что во время матча Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» на трибуне умер болельщик.

Сидевший на трибуне мужчина почувствовал себя плохо, медики немедленно прибыли на место и начали оказывать ему первую помощь. Однако спасти жизнь не удалось: болельщик скончался по дороге в больницу.

«Бавария» выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего:

«Примерно через час после финального свистка мы получили печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родственниками болельщика».

Матч завершился победой «Баварии» со счетом 1:0.

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