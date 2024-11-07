Пресс-служба «Баварии» сообщает, что во время матча Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» на трибуне умер болельщик.
На матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» умер болельщик
Сидевший на трибуне мужчина почувствовал себя плохо, медики немедленно прибыли на место и начали оказывать ему первую помощь. Однако спасти жизнь не удалось: болельщик скончался по дороге в больницу.
«Бавария» выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего:
«Примерно через час после финального свистка мы получили печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родственниками болельщика».
Матч завершился победой «Баварии» со счетом 1:0.