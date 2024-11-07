Тестовые покупатели посетили бары: у несовершеннолетних не было бы никаких проблем с доступом к алкоголю

По данным TAI, улучшению ситуации также способствовало бы более эффективное сотрудничество между местными властями и предпринимателями, основным элементом которого является повышение знаний и навыков сотрудников.

«Результаты тестовых покупок ясно показывают, что у многих работников недостаточно знаний и навыков для отказа в продаже алкоголя, даже если они замечают, что клиент слишком пьян или слишком молод», - заявила руководитель отдела по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель.

Она добавила, что в рамках программы TAI начнет предлагать обучение «Ответственная продажа и обслуживание алкоголя» для предпринимателей и их работников, занятых в ночной жизни Таллинна, на которое приглашаются как бармены, так и охранники, а также владельцы заведений.

Программа тестовых покупок

В 2023 году TAI и Министерство внутренних дел начали программу при поддержке Европейского социального фонда, которая в Швеции показала хорошие результаты и известна под названием STAD (англ. Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems). В Эстонии программа называется «Сознательно безопаснее», и ее цель - снижение вреда, связанного с употреблением алкоголя и других наркотиков, в ночной жизни.

В сентябре и октябре этого года тестовые покупатели в рамках исследования TAI посетили 35 пабов, баров и ночных клубов в центре Таллинна (в том числе в Старом городе) и в районе Пыхья-Таллинн. В качестве тестовых покупателей участвовали молодые люди в возрасте 18-19 лет, только что достигшие совершеннолетия, и актеры.

Целью исследования было оценить, насколько легко несовершеннолетним доступен алкоголь (включая проверку на запрос документа у покупателей со стороны персонала и охраны) и выяснить, отказываются ли и в какой степени продавать алкоголь людям с явными признаками опьянения.

Цель исследования не заключалась в том, чтобы выявить конкретные заведения и их ошибки, а в том, чтобы получить общее представление о ситуации. Ранее исследования TAI по тестовым покупкам фокусировались на доступности алкоголя для несовершеннолетних в розничной торговле.