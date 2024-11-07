Согласно исследованию, проведенному Институтом развития здоровья (TAI) по проверке продаж алкогольных напитков, в пабах, барах и ночных клубах Таллинна не соблюдаются правила продажи алкоголя. Ни один из работников не попросил документы у молодых людей, которые покупали алкоголь.
Тестовые покупатели посетили бары: у несовершеннолетних не было бы никаких проблем с доступом к алкоголю
TAI оценил соблюдение запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним в 29 заведениях. Результаты показали, что в ни одном из них не попросили документ у тестового покупателя с внешностью несовершеннолетнего для подтверждения возраста и не отказали в продаже алкоголя. На входе в 12 заведений работали охранники, но только в семи из них они попросили предъявить документ для входа.
В 27 заведениях оценивался отказ в продаже алкоголя людям с явными признаками опьянения. Алкоголь не продали только в шести из них, где тестовый покупатель имитировал признаки опьянения. В двух заведениях охранник запретил вход тестовому покупателю, а в четырех обслуживающий персонал отказался продавать алкоголь.
Практически во всех заведениях отсутствовали ясные знаки или указатели о запрете на продажу алкоголя несовершеннолетним и явно нетрезвым лицам. По оценке TAI, наличие такой информации поддержало бы работников заведения, позволяя им ссылаться на действующее законодательство при отказе в продаже, а также повысило бы осведомленность клиентов о правах обслуживающего персонала.
Сотрудники ночных заведений начнут проходить обучение
Руководитель службы профилактики Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг отметила, что у ответственной продажи алкоголя есть два простых правила: необходимо спрашивать документ у покупателя алкоголя, а продажу взрослым следует прекратить до того, как человек слишком напьется.
«В Эстонии точек продажи алкоголя в 13 раз больше, чем полицейских, поэтому продавцы играют важную роль в том, чтобы дети не могли купить алкоголь, а нетрезвые люди не попадали в неприятности», - объяснила Грюнберг.
По данным TAI, улучшению ситуации также способствовало бы более эффективное сотрудничество между местными властями и предпринимателями, основным элементом которого является повышение знаний и навыков сотрудников.
«Результаты тестовых покупок ясно показывают, что у многих работников недостаточно знаний и навыков для отказа в продаже алкоголя, даже если они замечают, что клиент слишком пьян или слишком молод», - заявила руководитель отдела по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель.
Она добавила, что в рамках программы TAI начнет предлагать обучение «Ответственная продажа и обслуживание алкоголя» для предпринимателей и их работников, занятых в ночной жизни Таллинна, на которое приглашаются как бармены, так и охранники, а также владельцы заведений.
Программа тестовых покупок
В 2023 году TAI и Министерство внутренних дел начали программу при поддержке Европейского социального фонда, которая в Швеции показала хорошие результаты и известна под названием STAD (англ. Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems). В Эстонии программа называется «Сознательно безопаснее», и ее цель - снижение вреда, связанного с употреблением алкоголя и других наркотиков, в ночной жизни.
В сентябре и октябре этого года тестовые покупатели в рамках исследования TAI посетили 35 пабов, баров и ночных клубов в центре Таллинна (в том числе в Старом городе) и в районе Пыхья-Таллинн. В качестве тестовых покупателей участвовали молодые люди в возрасте 18-19 лет, только что достигшие совершеннолетия, и актеры.
Целью исследования было оценить, насколько легко несовершеннолетним доступен алкоголь (включая проверку на запрос документа у покупателей со стороны персонала и охраны) и выяснить, отказываются ли и в какой степени продавать алкоголь людям с явными признаками опьянения.
Цель исследования не заключалась в том, чтобы выявить конкретные заведения и их ошибки, а в том, чтобы получить общее представление о ситуации. Ранее исследования TAI по тестовым покупкам фокусировались на доступности алкоголя для несовершеннолетних в розничной торговле.