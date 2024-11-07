Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на заседании правительства 7 ноября предложит освободить от гражданства Эстонии 44 человека, постоянно проживающих за границей, следует из повестки заседания кабинета министров.
Ляэнеметс предложит освободить от гражданства ЭР 44 человека: причина проста
Согласно повестке заседания правительства, от гражданства предлагается освободить 44 человека, имеющих постоянное место жительства за рубежом, передает Rus.ERR.
Из них 42 человека хотят освобождения от гражданства ЭР в связи с получением гражданства страны своего обычного места жительства: шестеро из них проживают в Финляндии, 26 - в России, 1 - в Норвегии, 1 - в Германии, 1 - в Испании, 1 - в Дании, 3 - в Нидерландах, 2 - в Швеции, 1 - в Австралии.
Кроме того, один человек, проживающий в России, хочет отказаться от гражданства ЭР в связи с получением гражданства Финляндии, еще один – в связи с получением гражданства Германии и РФ.