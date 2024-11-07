Ляэнеметс предложит освободить от гражданства ЭР 44 человека: причина проста

Из них 42 человека хотят освобождения от гражданства ЭР в связи с получением гражданства страны своего обычного места жительства: шестеро из них проживают в Финляндии, 26 - в России, 1 - в Норвегии, 1 - в Германии, 1 - в Испании, 1 - в Дании, 3 - в Нидерландах, 2 - в Швеции, 1 - в Австралии.