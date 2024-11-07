В Пыхья-Таллинне рядом со Штромкой появится новый променад

Концепция ландшафтной архитектуры Коплиранна вдохновлена ​​близостью морского побережья. Рельеф ландшафта, который волнообразно поднимается и опускается, позволяет объединить прибрежный променад и различные зоны отдыха. Новая дорожная сеть охватит территорию от северной границы пляжа Штромки до порта Меэрус, который в будущем также превратится в привлекательную жилую среду.

«На зеленой территории Коплиранна мы хотим создать современную зону отдыха и при этом минимизировать вмешательство в природный ландшафт, имеющий, с одной стороны, немного грубоватый и незавершенный характер, но с другой стороны предлагающий множество возможностей для деятельности», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Помимо променада, на зеленой территории планируются детские и спортивные площадки, инфраструктура для зимнего купания – туалеты и кабинки для переодевания, а также зону для выгула собак. Планируется также отремонтировать стены существующих гаражей, береговую платформу и озеленить территорию. Общее освещение будет обеспечивать безопасность. На отрезке променада, где дорога непосредственно примыкает к жилым домам, появятся низкие осветительные столбики.

«Пляжный парк Штромки – очень популярное место для отдыха. Радует, что на продолжении променада появятся долгожданная площадка для выгула собак, безопасная зона для зимнего купания, туалеты и другая инфраструктура. Это, безусловно, еще больше откроет для горожан морское побережье и пригласит к прогулкам на свежем воздухе», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

План расположения и более подробное описание можно найти ЗДЕСЬ. Общественная презентация проекта состоится 14 ноября в 17:30 в среде Teams.