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Пропавший 33-летний Хенри был найден мертвым

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Полиция искала 33-летнего Хенри, который пропал без вести неделю назад в Раквере.

Хенри ушел из дома неделю назад, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Последний контакт с ним был в конце октября.

На данный момент были проверены его место жительства в Раквере, адреса близких и возможные места его нахождения, но найти его так и не удалось.

8 ноября полиция сообщила, что Хенри был найден мертвым в волости Винни. У полиции нет оснований подозревать, что смерть наступила в результате преступления.

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