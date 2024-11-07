Пропавший 33-летний Хенри был найден мертвым

Хенри ушел из дома неделю назад, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Последний контакт с ним был в конце октября.

На данный момент были проверены его место жительства в Раквере, адреса близких и возможные места его нахождения, но найти его так и не удалось.

8 ноября полиция сообщила, что Хенри был найден мертвым в волости Винни. У полиции нет оснований подозревать, что смерть наступила в результате преступления.