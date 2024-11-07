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ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 33-летнего Хенри

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Близкие не имели контакта с Хенри с конца октября.
Близкие не имели контакта с Хенри с конца октября. Фото: Politsei

Полиция ищет 33-летнего Хенри, который пропал без вести неделю назад в Раквере.

Хенри ушел из дома неделю назад, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Последний контакт с ним был в конце октября. С тех пор не ясно, где он и с кем может находиться.

На данный момент были проверены его место жительства в Раквере, адреса близких и возможные места его нахождения, но найти его пока не удалось. По некоторым данным, Хенри может передвигаться на темно-синем фургоне Ford Transit.

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