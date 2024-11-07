Террас: в изменившейся ситуации с безопасностью Конституцию необходимо менять быстро

«Партия "Ээсти 200" с самого начала читает, что граждане стран-агрессоров не должны иметь возможности участвовать в формировании жизни Эстонии. На мой взгляд, это не мировоззренческий вопрос, а путь защиты безопасности нашей страны и национальных интересов, - сказал Террас. - Россия пыталась повлиять на выборы во многих странах, в том числе в ЕС и США - это угроза безопасности. У России должны быть отняты все возможности для такого рода влияния на Эстонию».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в следующих выборах в местные органы власти могут участвовать граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане ЕС и граждане государств Организации Североатлантического договора, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

«Предложение социал-демократов добавить в список лиц без гражданства было трудным решением для "Ээсти 200", но нашей главной целью было отобрать право голоса у граждан России и Белоруссии перед выборами в местные органы власти в следующем году. Этим проектом это будет сделано», - сказал Террас.

«Для быстрого изменения Конституции необходимы четыре пятых поддержки членов Рийгикогу, но в парламенте царит хороший дух сотрудничества в вопросах, касающихся национальной безопасности. Это историческая возможность продемонстрировать нашу решимость защитить безопасность и национальную идентичность Эстонии», - сказал Террас.