Узнайте, рядом с какими магазинами в Эстонии можно зарядить электромобиль

В прошлом году компания Enefit объявила, что масштабная установка общественных зарядных устройств возле продуктовых магазинов Rimi начнется в 2024 году: 32 новых зарядных устройства Enefit Volt будут установлены возле 16 продуктовых магазинов Rimi по всей Эстонии.

В частности, в Таллинне возле магазинов Rimi в Хааберсти, на Вильде, Калевипоя, Тёестузе и Мяннику, в Тарту возле магазинов Rimi на Ребасе и Лаагри, возле Rimi в Кярдла, Тюри, Пыльтсамаа, Кохтла-Ярве и Валга. Десять из них будут сверхбыстрыми зарядными устройствами.

Сейчас в сеть добавлены первые зарядные устройства, и активная работа продолжается. Кроме того, Enefit подписала с Rimi соглашение на установку еще 9 зарядных устройств возле Rimi в Ярвекюла, Тапа, Кярбери и Кейла.

«Мы приближаем возможность зарядки электромобилей к повседневной жизни людей. Каждый подобный маленький шаг делает зарядку автомобиля более удобной, а принятие решения в пользу электромобиля - проще, особенно для тех людей, которые не имеют возможности заряжать свой автомобиль дома», - рассказал коммерческий директор Enefit Volt Яанус Рийнер, обосновывая решение установить зарядные устройства Enefit Volt именно рядом с продуктовыми магазинами.

«Экономия времени и удобство - очень важные составляющие покупательского пути наших клиентов, и все разработки, которые помогают нам обеспечить полный и целостный опыт покупок, помимо самих покупок, - это шаг к тому, чтобы сделать жизнь наших клиентов проще. На одну остановку меньше по пути домой - это больше времени, проведенного с семьей», - прокомментировала Марта Вихтре, руководитель по маркетингу Rimi.