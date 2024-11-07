В шведской школе двое учеников получили ножевые ранения

Инцидент произошел в одной из местных школ, однако подробности происшествия пока не раскрыты. Полиция начала расследование и призывает свидетелей сообщать любую информацию.

«Нас вызвали в школу из-за драки. Прибыв на место, мы обнаружили двоих раненых, которые уже были доставлены в больницу на скорой помощи», - сообщает пресс-секретарь полиции Эвелина Астрём.

Школа закрыта на весь оставшийся день, и всех учеников отправили домой. «У нас запланированы различные мероприятия для сотрудников и учеников как сегодня, так и завтра, чтобы все, кто нуждается в поддержке, могли ее получить», - сказал представитель руководства школы. Также школа относится к происшествию очень серьезно и активно сотрудничает с полицией и местными властями.