В пятницу и субботу, 8 и 9 ноября, таллиннский ночной клуб 9/11 (Тулика, 9/11) отпразднует свое восьмилетие и навсегда закроет двери, пишет Rus.ERR.
Таллиннский ночной клуб отпразднует день рождения и закроется навсегда
«Всему хорошему когда-нибудь приходит конец. После тщательного обдумывания мы решили, что пришло время достойно завершить наш путь. Мы применили все свои навыки и идеи, накопленные за годы работы, чтобы в предстоящие выходные предложить любителям электронной музыки незабываемый аудиовизуальный опыт», - сказал менеджер клуба 9/11 Хермес Брамбат.
В течение двух дней в клубе выступят Tim TASTE (Эссен, Германия), Франческо Де Люка (Берлин, Германия), Венно Варма, Kinnu, Dr. Mauer, Type-O, AN-NA, Unknown Horizon, Simo b2b Hermes, VIK, Armukahur, Karinsmatic, MHKL, Merimell, Joy, Virgo, Sound Architect, Стен Роозвальд, Random Orbit Sander и Yoss.