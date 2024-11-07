Таллиннский ночной клуб отпразднует день рождения и закроется навсегда

«Всему хорошему когда-нибудь приходит конец. После тщательного обдумывания мы решили, что пришло время достойно завершить наш путь. Мы применили все свои навыки и идеи, накопленные за годы работы, чтобы в предстоящие выходные предложить любителям электронной музыки незабываемый аудиовизуальный опыт», - сказал менеджер клуба 9/11 Хермес Брамбат.