Чт, 7.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Евгений Осиновский заговорил о разногласиях в рядах соцдемов по вопросу избирательных прав неграждан

Copy
Евгений Осиновский
Евгений Осиновский Фото: Konstantin Sednev

Вице-председатель Социал-демократической партии, мэр Таллинна Евгений Осиновский отреагировал на интервью своего однопартийца Яака Ааба в студии Rus.Postimees, в котором утверждалось, что все видные соцдемы во главе с председателем партии, соглашаясь на изменение Конституции, действовали заодно. Осиновский подчеркнул, что на заседании правления партии голосовал против предложения председателя изменить позицию соцдемов по вопросу избирательных прав неграждан.

Приводим комментарий Евгения Осиновского без купюр.

«Понимаю желание Яака Ааба сгладить разногласия в рядах соцдемов по вопросу права голоса. Соглашусь, что и я, и Яак Ааб, и Лаури Ляэнеметс не считаем изменение Конституции в принципе правильным. Но, в отличие от меня, большинство фракции и правления решило, что по этому вопросу нужно пойти на компромисс. Я с этим не согласен. Хочу подчеркнуть, что на заседании правления партии я проголосовал против предложения председателя партии изменить нашу позицию по этому вопросу», – отметил Осиновский.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх