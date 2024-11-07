Вице-председатель Социал-демократической партии, мэр Таллинна Евгений Осиновский отреагировал на интервью своего однопартийца Яака Ааба в студии Rus.Postimees, в котором утверждалось, что все видные соцдемы во главе с председателем партии, соглашаясь на изменение Конституции, действовали заодно. Осиновский подчеркнул, что на заседании правления партии голосовал против предложения председателя изменить позицию соцдемов по вопросу избирательных прав неграждан.
Евгений Осиновский заговорил о разногласиях в рядах соцдемов по вопросу избирательных прав неграждан
Приводим комментарий Евгения Осиновского без купюр.
«Понимаю желание Яака Ааба сгладить разногласия в рядах соцдемов по вопросу права голоса. Соглашусь, что и я, и Яак Ааб, и Лаури Ляэнеметс не считаем изменение Конституции в принципе правильным. Но, в отличие от меня, большинство фракции и правления решило, что по этому вопросу нужно пойти на компромисс. Я с этим не согласен. Хочу подчеркнуть, что на заседании правления партии я проголосовал против предложения председателя партии изменить нашу позицию по этому вопросу», – отметил Осиновский.