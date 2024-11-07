Зумеры не смогли проголосовать на выборах в США: они не умеют расписываться

В округах Кларк и Уошо в Неваде во время подсчета голосов на президентских выборах отклонили «относительно большое количество» бюллетеней, отправленных по почте, из-за несовпадения подписей избирателей, рассказал госсекретарь штата Франсиско Агилар.

Подпись на бюллетене должна совпадать с подписью, оставленной при регистрации в качестве избирателя. Однако с момента введения в штате автоматической регистрации избирателей, как пояснил Агилар, жители Невады чаще расписываются на цифровых экранах, а на них подпись может «выглядеть иначе, чем подписи, сделанные ручкой на бумаге».

По его словам, проблемы связаны в основном с тем, что у молодых американцев, относящихся к так называемому поколению зумеров (родившихся в 1995-2010 годах), вообще нет четкой подписи. Как пишет The Washington Post, речь идет о «тысячах» избирателей в двух самых густонаселенных округах штата. Агилар добавляет, что проблемы возникли не только у зумеров, но также у людей старшего поколения, у которых подпись может меняться в течение жизни; и у тех, кто недавно вступил в брак и сменил фамилию.

По мнению основательницы политической организации Vote America Дебры Кливер, главная проблема заключается в том, что подпись не является уникальным идентификатором, а еще одна - в том, что с 2010 года школы больше не учат детей чистописанию.