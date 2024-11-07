Институт: двух процентов ВВП недостаточно для обороны Европы

Италия, по подсчетам Дорна, недоинвестировала 120 миллиардов евро, Испания - более 80 млрд. Среди стран НАТО лишь Польша и Великобритания с 1990 года ежегодно тратили на оборону более двух процентов всего ВВП. Эксперт полагает, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, европейским странам придется прилагать значительно большие усилия.

Эксперт: Европе нужно тратить больше

Флориан Дорн полагает, что сопоставимо с отдельными странами Европа в принципе вынуждена тратить больше средств. «Жалованье военнослужащих и расходы на военное оборудование, к примеру, в России или Китае значительно ниже, чем в западноевропейских странах. Поэтому Россия за ту же сумму может позволить себе больше, чем западные государства, где уровень зарплат и цен выше», - пояснил он.

По словам Дорна, то, насколько сильно должны быть увеличены расходы на оборону, зависит и от эффективности использования имеющихся в Европе ресурсов совместными структурами.