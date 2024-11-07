Рождественская елка для Ратушной площади прибудет из Саку: «До сих пор не поднималась рука предложить ее»

В этом году свои предложения подали владельцы 13 елок. «Среди предложенных деревьев было несколько подходящих. Мы выбрали ту, которая отвечала всем условиям - красивая, естественно росшая пушистая елка, которую можно беспрепятственно спилить и безопасно транспортировать с места произрастания», - рассказал старейшина Кесклинна Сандер Андла (Партия реформ).

По его словам, решающим стало также то, что дерево растет опасно близко к жилым домам, и его все равно пришлось бы спилить в ближайшем будущем.

Дерево предложила городу Айно Кандима, на чьем участке оно растет. Она обустроилась на этом участке в 1977 году, и тогда ель уже достигала полутора метров в высоту, растя рядом с дачей. Так как рядом с елью не было других деревьев или кустарников, ей было достаточно места, чтобы вырасти высокой и равномерно густой. Сейчас ель достигает примерно 16 метров в высоту.

По словам Айно, решение расстаться с елью далось нелегко. Уже в предыдущие годы владелица размышляла, не предложить ли ее на роль рождественской ели, но до сих пор не поднималась рука это сделать.

«Не хочу расставаться с ней, но, учитывая, что она растет рядом с моим и соседским домом, существует риск ее падения из-за переменчивой погоды, - объяснила она. - Пусть у всех нас будет чудесное рождественское время под моей дорогой и красивой елочкой».

Елку начнут спиливать утром 13 ноября, и к полудню она должна прибыть на Ратушную площадь.

Елка будет украшена 18 ноября, а огни на ней зажгутся 22 ноября, когда откроется рождественская ярмарка. Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна в этом году начнет свою работу на неделю раньше обычного и будет открыта ежедневно до 27 декабря.

Управа Кесклинна также ждет предложений, как можно повторно использовать рождественскую елку с Ратушной площади. Из одной из прежних елей были изготовлены наборы для разжигания костров, которые зажигались на различных мероприятиях в течение года. В прошлом году из рождественской елки сделали основу для энергоэффективного дома.