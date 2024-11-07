Гендерный скандал продолжается: боксерша Иман Хелиф подала в суд на клеветников

Из-за 25-летней спортсменки на парижской Олимпиаде разгорелись жаркие споры, потому что ее точная половая принадлежность была под вопросом. Представительница Алжира оказалась одной из двух женщин-боксеров, дисквалифицированных Международной боксерской ассоциацией (IBA) на прошлогоднем чемпионате мира после того, как обе предположительно не прошли гендерный тест.

Ситуация, связанная с Хелиф, привлекла много внимания в социальных сетях, при этом конкуренты и официальные лица также высказывались в негативном ключе. Спортсменка уже во время Олимпиады подавала жалобы, а сейчас она также готовится подать в суд на французское издание Le Correspondant, которое опубликовало для широкой общественности ее личную медицинскую информацию.

Международный олимпийский комитет заступился за Иман Хелиф. По их оценке, нельзя опираться на информацию, полученную из неконтролируемых и неизвестных документов.

«МОК опечален несправедливостью, связанной с Хелиф», - заявил представитель МОК через британские СМИ.

Спустя несколько месяцев после Олимпийских игр эта тема дошла до Организации Объединенных Наций.

«Для обеспечения справедливости и безопасности в спорте возникают ситуации, когда гендерное тестирование необходимо, оправдано и соразмерно. Например, на Олимпиаде в Париже в 2024 году боксершам пришлось соревноваться с двумя спортсменками, факт принадлежности которых к женскому полу вызывал серьезные сомнения, но Международный олимпийский комитет отказался проводить гендерный тест», - говорится в рапорте спецдокладчика Рима Алсалема.

Но ситуация не такая черно-белая.

«Невозможно, чтобы один рапортующий решил тему тестирования, над которой ученые работают годами», - сказал Postimees профессор спортивной биологии Кристьян Порт.